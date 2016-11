Colisão entre veículos provoca retenção na avenida do Turismo nesta quarta

As pessoas que deixaram para visitar os túmulos de familiares no Cemitério do Tarumã, na Zona Oeste, no fim da tarde desta quarta-feira (2), enfrentaram uma retenção na avenida do Turismo. Dois veículos colidiram e agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) interditaram parte da via por alguns minutos.

“O fluxo já é grande por conta das pessoas que deixaram para vir ao cemitério na última hora e ainda houve essa colisão. Passei quase 40 minutos para chegar na Ponta Negra” disse o bancário José Henrique, 28, que foi ao cemitério visitar o pai que morreu em junho deste ano.

De acordo com a assessoria de imprensa do Manaustrans, os dois veículos trafegavam na via e acabaram colidindo. O veículo, modelo Strada, de cor branca e placa não informada, após a colisão, bateu em um poste localizado na lateral do condomínio residencial Tarumã. O motorista do outro veículo, de características não informadas, perdeu o controle do veículo e acabou parando do outro lado da via e quase capotou ao descer um declive.

Segundo policiais militares da 20ª Companha Interativa Comunitária (Cicom), houve apenas danos materiais e os próprios motoristas entraram em acordo. Eles acionaram guinchos particulares para remover os veículos da pista. Inicialmente havia se cogitado a possibilidade de um dos motoristas estar sob efeito de bebida alcoólica, mas a hipótese foi descartada pelo PM’s.

