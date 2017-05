Colisão entre veículos deixa uma mulher ferida na Torquato Tapajós

Às 13h45 desta quarta-feira (24), uma colisão entre três veículos na avenida Torquato Tapajós, próximo do supermercado Nova Era, deixou uma mulher, de 46 anos, ferida. As informações do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização (Manaustrans).

Ainda segundo a assessoria do órgão, a vítima se chama Andreia Conceição dos Santos e foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Pronto-Socorro 28 de Agosto.

De acordo com a 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), no acidente estavam envolvidos três veículos. O primeiro era um Ford Fiesta, de placa NOW 2032, o segundo foi um Renault Logan, de placa PHG 6884, e o terceiro VW Fox de placa PHB 8811. A perícia foi acionada.

Não há informação sobre o estado de saúde da vítima.

Bruna Chagas

EM TEMPO