Colisão entre três carros deixa uma pessoa ferida na Cachoeirinha

Um acidente envolvendo três carros deixou Monique Mousse, de 35 anos, com ferimentos leves. A colisão ocorreu por volta de 13h30 deste domingo (30), na esquina da Avenida Tefé com a Rua General Glicério, na Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), que esteve na ocorrência, Monique conduzia um veículo, modelo Pálio, de cor cinza e placa PHA 2126, quando foi atingida em sua lateral por um veículo, modelo Vectra, de cor verde e placa JWP-2183, conduzido por Paolo Roberto Almeida da Silva, de 27 anos. Ele sofreu apenas pequenas escoriações.

Leia também: Panes em ônibus causam transtornos a passageiros

Um terceiro veículo, modelo Ford Focus, de cor preta e placa NOT 8843, estava no acostamento parado e foi atingido pelo Pálio. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) retirou a vítima do veículo, prestou os primeiros socorros e a levou para o Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado, na Zona Leste de Manaus. Conforme o Samu, a vítima estava consciente e apresentava dores na região do pescoço (cervical).

Policiais militares da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estiveram no local para colaborar com a reorganização do tráfego de veículos no local.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO

Leia Mais

Uso de simuladores pode ser descartado no AM

Homem é baleado e morre nos braços da irmã em Manaus

Criança é estuprada dentro de presídio do AM