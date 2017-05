Colisão entre ônibus no Terminal 3 deixa oito pessoas feridas

Por volta das 7h da manhã desta terça-feira (2), um ônibus da linha 450, da empresa São Pedro, colidiu com outro coletivo da linha 056 da empresa Rondônia, na entrada do sentido bairro do Terminal de Integração 3, localizado na avenida Noel Nutels, Cidade Nova. Zona Norte da Capital. Oito pessoas ficaram feridas.

De acordo com o fiscal da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), o veículo da linha 450 bateu na traseira do outro ônibus. Informação que foi confirmada pelos policias da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência.

O fiscal ainda informou que cinco ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestaram primeiros socorros às vítimas. “As unidades móveis chegaram 15 minutos após o acidente”, relatou.

Os policiais da 6ª Cicom informaram que as vítimas tiveram apenas lesões leves, e que não houve a necessidade de encaminhar nenhuma delas para Hospitais.

Assim que as pessoas foram atendidas, a perícia efetuou os procedimentos necessários e o caso deve ser investigado. A fiscalização da SMTU encaminhou relatório da ocorrência para a direção. Uma hora após o acidente, o trânsito passou a fluir normalmente no local.

