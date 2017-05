Colisão entre ônibus e moto causa morte no Santo Agostinho

Na manhã desta sexta-feira (12), um agente de portaria identificado até o momento penas como Thiago, morreu em um acidente de trânsito na esquina entre as avenidas Rio Negro e Coronel Teixeira, a Estrada da Ponta Negro no bairro Santo Agostinho, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações de policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o acidente ocorreu por volta das 5h20, quando o vigilante estava a caminho de casa depois do trabalho e bateu na lateral direita de um ônibus do transporte coletivo da linha 122, empresa Viação São Pedro.

O motorista do ônibus, de 46 anos, que preferiu não ter o nome divulgado, informou que estava concluindo o primeiro itinerário e que o motoqueiro estaria em alta velocidade.

“Eu havia ligado a seta pra indicar que iria fazer a curva para entrar na outra via. O motoqueiro em alta velocidade veio colado na minha direita e acabou colidindo na porta de entrada de passageiro”, disse o motorista.

A motocicleta de Thiago foi arremessada a pelo menos dez metros de distância de onde ficou o corpo da vítima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente.

O Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC) e o Instituto Medico Legal (IML) são aguardados no local para perícia e a remoção do corpo.

Amigos de trabalho do agente de portaria estiveram no local. Testemunhas e o motorista do ônibus serão encaminhados para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) onde devem prestar esclarecimentos sobre o caso.

Daniel Landazuri

EM TEMPO