Colisão entre motos deixa três pessoas feridas em Parintins

Três pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito, na tarde desta segunda-feira (15), após uma colisão entre motocicletas no município de Parintins (a 368 KM de Manaus).

De acordo com a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), o acidente aconteceu na rua Gonçalves Maia, na bairro Paulo Corrêa.

Aliel Cardoso de Souza, 23, teve escoriações pelo corpo e um corte sobre o supercílio direito. Já Regis Brito Paixão, 33, bateu a cabeça no chão e se queixou de dores na região. Uma terceira vítima, identificada como Artemilson de Souza, 59, apresentou um corte no supercílio esquerdo e escoriações leves na perna esquerda.

Os bombeiros foram acionados e auxiliaram nos primeiros socorros dos pacientes, que foram imobilizados e conduzidos ao hospital do município.

Com informações da assessoria