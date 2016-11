Colisão entre moto e ônibus deixa duas pessoas feridas na Zona Norte; vítimas estavam sem capacete

Dois homens, que trafegavam em uma motocicleta, ficaram gravemente feridos ao colidirem com a traseira de um veículo do transporte público, que circulava pela avenida Margarita, bairro Cidade de Deus, Zona Norte da cidade. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (7), por volta das 7h.

O condutor da motocicleta, modelo Honda Bros, de cor branca e placa PHF-0178, na companhia do passageiro de garupa, usavam o meio de transporte sem o uso obrigatório do capacete. Em determinado momento, o piloto perdeu o controle da moto e atingiu em cheio a traseira do ônibus. Com o impacto da batida, ambos sofreram fraturas expostas no crânio e perderam muito sangue no local.

Uma equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local para a realização dos procedimentos de urgência, como imobilização da vítima e estancar as hemorragias. Eles foram conduzidos para o Hospital Pronto Socorro Platão Araújo, Zona Leste.

Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) foram deslocados até o local do acidente para interditar parcialmente a via e, também, prestar serviços de orientação aos demais condutores que passam diariamente naquele trecho da cidade.

Portal EM TEMPO