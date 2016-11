Colisão entre dois veículos deixa quatro mulheres feridas na AM-010; três vítimas foram levadas ao HPS João Lúcio

Dois veículos colidiram, na tarde desta quinta-feira (3), no quilômetro 28 da rodovia AM-010 – que liga Manaus a Itacoatiara. O acidente deixou quatro mulheres feridas e ocorreu, por volta de 17h, em um local conhecido como ‘curva do buracão da Embrapa’, por ser próximo da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foram ao local do acidente, mas as vítimas foram recolhidas minutos antes pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os bombeiros informaram que elas não ficaram presas e que não houve retirada das ferragens.

O Samu removeu Marlene Nogueira Bruno, com pequenas escoriações, para o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro Sul. Helena Gomes, Maria Fernanda e Jacineide Nogueira de Souza foram levadas para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, Zona Leste, já que bateram as cabeças no acidente. Os estados de saúde delas são estáveis e as três passam por exames na unidade.

João Paulo Oliveira

Portal EM TEMPO