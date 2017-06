Colisão entre dois ônibus deixa feridos na Bola do Armando Mendes

O estado de saúde dos dois homens que ficaram feridos ainda não foi divulgada – Divulgação/Bombeiros

Duas pessoas ficaram feridas durante um acidente entre um ônibus do transporte especial e um micro-ônibus do transporte Alternativo. O acidente ocorreu por volta das 5h30 desta segunda-feira (26), na Bola do Armando Mendes, na Zona Leste de Manaus.

Os dois veículos colidiram frontalmente e o micro-ônibus tombou na pista. O ônibus especial transportava funcionários de uma fábrica do Polo Industrial.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. Segundo a corporação, duas pessoas identificadas como Alessandro Gomes e José Carlos ficaram feridas, foram atendidas pelo Samu e levadas para o Hospital Pronto-socorro João Lúcio, também na Zona Leste.

Não informação sobre o estado de saúde das vítimas.

