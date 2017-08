Colisão entre carros deixa três feridos no Distrito Industrial 2

Um acidente de trânsito envolvendo três veículos, sendo uma pick-up S10 e dois veículos de modelo Gol, no início da noite desta terça-feira (29), deixou três pessoas feridas na avenida Oitis, Distrito Industrial 2.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam), nenhuma vítima ficou presa às ferragens. Elas apenas ficaram retidas nos veículos. Os bombeiros, com auxílio do Serviço de Atendimento Móvel (Samu), fizeram a retirada e os primeiros socorros das vítimas.

As vítimas são Auri Trindade Junior, de 60 anos, Odelio da Silva, de 48 anos, e Antônio Paulino da Silva, de 67 anos, foram socorridas. Auri sentia fortes dores e tinha escoriações pelo corpo, já Odelio fraturou a perna esquerda. A última vítima teve um ferimento na perna esquerda.

Leia também:Medidas de proteção em embarcações reduzem acidentes com vítimas no Brasil

De acordo com o Samu, duas vítimas foram encaminhadas ao Hospital e Pronto-socorro (HPS) Platão Araújo, localizado na avenida Autaz Mirim, s/n, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da cidade. A outra, com estado de saúde mais grave, foi levada para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. O Manaustrans esteve no local para ajudar a organizar o trânsito.

Bruna Chagas

EM TEMPO

Leia mais:

Acidente entre ônibus e carro deixa casal ferido no bairro Cachoeirinha

Motociclista tem cabeça esmagada em acidente com ônibus

Cuidados com o veículo podem evitar dor de cabeça e acidentes