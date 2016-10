Colisão entre carro e motocicleta deixa uma pessoa ferida na avenida das Torres

Um motociclista ficou ferido em um acidente de trânsito, na manhã deste sábado (1º), entre a avenida das Torres e a rua Barão do Rio Branco, Zona Norte da cidade, no sentido centro-bairro. Eduardo Jorge Diniz, de 50 anos, colidiu com um carro e foi arremessado do veículo. Ele bateu a cabeça e foi socorrido ao Hospital e Pronto Socorro (HPS) Dr. João Lúcio, na Zona Leste.

De acordo com testemunhas, o acidente aconteceu por volta das 7h. Eduardo pilotava uma motocicleta Dafra, de placa JVL-2124, e colidiu em um Citroen c4, de placa OAJ-8612. Motoristas que passavam no local prestaram os primeiros socorros.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou o motociclista para o HPS João Lúcio. Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Eduardo estava consciente e não apresentava grandes lesões. Apenas escoriações pelo corpo. Entretanto, ele bateu a cabeça na pista e foi levado para a unidade hospitalar onde passou por exames. O objetivo é verificar se houve traumatismo craniano ou edema cerebral.

Por equipe EM TEMPO online