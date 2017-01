Colisão entre caminhão e motocicleta deixa uma pessoa ferida na Ponta Negra

Um acidente de trânsito envolvendo um caminhão e uma motocicleta, na tarde desta quarta-feira (18), por volta das 17h, na avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, deixou uma pessoa ferida. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

De acordo com informações da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o condutor da motocicleta, que não teve o nome divulgado, sofreu escoriações pelo corpo e foi conduzido por uma equipe do Serviço de Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital e Pronto Socorro (HPS) 28 de Agosto, situado no bairro Adrianópolis, Zona Sul.

Em contato com os servidores do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde a ocorrência foi registrada, as placas dos veículos não foram divulgadas. O condutor do caminhão foi identificado e está colaborando com o trabalho da equipe de investigação.

Isac Sharlon

EM TEMPO