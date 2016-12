Colisão deixa uma pessoa ferida no São Jorge neste sábado; médicos suspeitam de traumatismo craniano

Um carro e uma van colidiram, na manhã deste sábado (3), no cruzamento da avenida São Jorge com a rua Emílio Ruas, no bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus. Um dos motoristas, um homem identificado como Darlisson Pereira Sampaio, foi socorrido e levado ao Hospital João Lúcio, na Zona Leste, com suspeita de traumatismo craniano.

De acordo com o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito de Manaus (Manaustrans), o acidente ocorreu por volta das 7h30. Populares informaram que a van, modelo Ford Transit, de cor prata e placa OAN-9753, era guiada por uma mulher, que vinha pela avenida São Jorge, quando bateu no veículo Astra, de cor preta e placa NON-7115.

Darlisson dirigia o carro pela rua Emílio Ruas e pretendia acessar a avenida São Jorge quando colidiu com a van, que era conduzida por Maria Edna Bras Chagas. Segundo os agentes do Manaustrans, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou socorro ao homem. Ele foi levado ao hospital e a equipe médica suspeita de traumatismo craniano. Ele bateu fortemente a cabeça no momento da colisão.

Já Maria Edna apresentou pequenas escoriações e foi socorrida por parentes para atendimento médico. A unidade hospitalar para onde ela foi levada não foi informada.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), que ficou de informar, ainda neste sábado, o estado de saúde de Darlisson.

