Colisão de carretas e capotamento são registrados pelo Manaustrans

Duas carretas e um semirreboque se envolveram em um acidente de trânsito, na manhã desta quinta-feira (29), na avenida Margarita próximo à Reserva Adolpho Ducke, na Zona Leste de Manaus. Em outro acidente, quatro pessoas ficaram feriadas na avenida Pedro Teixeira, Zona Oeste de Manaus. Houve ainda um capotamento com vítima na Ponta Negra.

Os motoristas das carretas, que não tiveram os nomes revelados, colidiram ao tentarem fazer o retorno. A colisão causou um grande congestionamento nos dois sentidos da pista.

As carretas, de placas JXB-0144 e NOJ-7763, transportavam brinquedos. Segundo o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans), não houve vítimas, apenas danos materiais.

Vítimas

Os jovens, identificados como Elinelson Tancredo da Silva, 30, Anderson Mendes da Silva, 21, Diego da Silva Silveira, 21, e Michel Ângelo Torres, 25, ficaram feridos após uma colisão entre um carro e duas motocicletas no bairro Dom Pedro.

Os condutores, que estavam nas motocicletas de placas OAE-1421 e PHG-9960, e um passageiro caíram durante o impacto. O motorista do veículo, modelo Fiat Punto, de placa OAO-7988, também ficou ferido e também precisou de atendimento médico.

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para uma unidade de saúde da cidade. Os agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) foram acionados e orientaram os motoristas. O trânsito ficou congestionado no sentido bairro/Centro.

Capotamento

No início da manhã, por volta das 6h, um capotamento foi registrado pelo Manaustrans na avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra, Zona Oeste. O motorista, que não teve o nome divulgado, teve apenas escoriações leves pelo corpo.

Segundo populares, o motorista perdeu o controle do veículo e avançou para o acostamento. Com a velocidade, o carro acabou capotando. O carro ficou parcialmente destruído.

