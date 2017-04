Coletivo oferta 480 vagas para capacitação gratuita em Manaus

A partir desta segunda-feira (17), cerca de 480 vagas para cursos gratuitos de desenvolvimento profissional e capacitação vão ser ofertados pelo Coletivo Jovem. O objetivo é desenvolver profissionalmente jovens de 16 a 25 anos que estão cursando ou já concluíram o Ensino Médio, nas áreas de Comunicação e Tecnologia, Marketing e Vendas e Produção de Eventos.

As matrículas podem ser feitas em uma das quatro unidades do Coletivo de Manaus, que ficam localizadas no Centro de Formação Vida Alegre, no bairro Vila da Prata, Zona Oeste; na Oficina Escola de Lutheria da Amazônia (Oela), no bairro Zumbi, Zona Leste; no Clube de Mães, no bairro Japiim, Zona Sul; e no Lar Fabiano de Cristo (Casa Joana de Ângelis), no bairro Redenção, Zona Centro-Oeste.

Aos interessados, as inscrições devem ser realizadas até o dia 5 de maio e é necessário que os jovens estejam com os seguintes documentos: duas fotos 3×4, xerox do RG e CPF, comprovante de escolaridade e residência. Se for menor de idade, deve ir acompanhado de um responsável.

As aulas vão ser realizadas duas vezes por semana, cada uma com duração de duas horas. A capacitação tem início no dia 8 de maio e acontece até o dia 29 de junho. Ao final desse período, os jovens poderão ser encaminhados para participação em processos seletivos de grandes empresas parceiras do projeto, além das fábricas do Sistema Coca-Cola Brasil.

Presente em mais de 100 comunidades brasileiras, a iniciativa nasceu em 2009 e é realizada pelo Instituto Coca-Cola Brasil em parceria com o Grupo Simões. No Coletivo Jovem, o aluno é convidado a pensar no seu plano de vida e desenvolver projetos práticos nas comunidades onde vive.

Confira o Coletivo Jovem mais próximo:

Coletivo Vila da Prata

Centro de Formação Vida Alegre

Endereço: Rua Paraguaçu, 68 – Vila da Prata

Contato: (92) 3625-2192 / 99104-9557

Coletivo Redenção

Lar Fabiano de Cristo

Endereço: Rua Jasmim Imperador (antiga Projetada), 2 – Conjunto Hileia II – Redenção

Contato: (92) 99302-2361

Coletivo Zumbi

Oficina Escola de Lutheria da Amazônia (Oela)

Endereço: Rua 22, nº 8 – Conj. São Cristóvão – Zumbi II

Contato: (92) 3017-6761 / 99269-7159

Coletivo Japiim

Clube de Mães da Japiinlândia

Endereço: Rua Maria Mansour, 533 – Japiim

Contato: (92) 3663-4470

Com informações da assessoria