Coleta seletiva passa por 30 pontos nesta segunda-feira

Seis bairros localizados, principalmente, nas zonas Oeste e Centro-Sul fazem parte da rota de passagem dos caminhões da coleta seletiva da Prefeitura de Manaus, nesta segunda-feira (10). Ao todo, 30 pontos serão visitados pelo serviço durante o dia, dentre eles, conjuntos residenciais, condomínios, escolas, órgãos públicos e órgãos militares.

Contando com dois caminhões, o serviço de coleta seletiva, coordenado pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), cumpre duas programações em áreas distintas da cidade. “Os caminhões passam pelos pontos, recolhendo o material separado pela população. Esse material vai, no final do dia, diretamente para os galpões dos catadores. Eles farão a outra parte do processo que é a segregação dos produtos, beneficiamento e venda”, explicou o secretário Paulo Farias.

A coleta seletiva, mantida pela Prefeitura, busca incentivar a população a separar o lixo doméstico, entregando para a reciclagem os materiais que podem ser reaproveitados, como garrafas pet, embalagens de tetra-pack, plásticos, latinhas, papel e papelão, entre outros produtos.

“Podemos dizer que a população já tem recebido muito bem essa iniciativa e, hoje, registramos muito mais participação dos domicílios nesse trabalho. A ideia é aumentar a quantidade de rotas no futuro, para que toda a cidade colabore com a coleta e confirme essa vocação sustentável”, reforçou Fábio Araújo, presidente da Cedolp (Comissão Especial de Divulgação da Política de Limpeza Pública), grupo vinculado à Semulsp, que ensina a população sobre cuidados com o lixo e a importância da coleta seletiva.

Atualmente, a Semulsp coordena o serviço, que funciona de segunda-feira a sábado e percorre mais de 60 pontos em 12 bairros da cidade, dentre eles, órgãos, entidades, escolas, condomínios, parques, conjuntos residenciais e domicílios em diversos bairros da cidade.

Nesta segunda-feira, os caminhões da coleta seletiva passam pelos conjuntos Shangrilá, Jardim Oriente, Barra Bela, Vila do Rei, Sausalito, Malibu, Novo Horizonte, Castelo Branco, Jardim Amazonas, Barra Bela, entre outros condomínios na região do Parque 10.

Outros conjuntos residenciais, como Augusto Montenegro, Vista Bela, Vila Verde, entre outros. Além destes, outros locais serão visitados, como o anexo da Semed (aveinda Torquato Tapajós), Pró-Menor Dom Bosco (Alvorada), Comando Militar da Amazônia, CIA de Comando 2º Grupamento e Engenharia (Ponta Negra), CMEI Dierdre Gama Machado (Lírio do Vale) e, ainda, domicílios localizados nos bairros da Ponta Negra, São Jorge, Dom Pedro e Flores.

