Colégio Martha Falcão lança cursos técnicos na área de tecnologia em Manaus

As capacitações são abertas para o público maior de 16 anos que cursam o ensino médio

O Colégio Martha Falcão lança neste mês três opções de Cursos Técnicos Profissionalizantes de Nível Médio: Informática para Internet, Computação Gráfica e Programação de Jogos Digitais. Inéditas em Manaus, as capacitações são abertas para o público maior de 16 anos que cursam o ensino médio, recém-formados ou não, mas que possuem interesse em se atualizar ou expandir suas habilidades técnicas. As matrículas e processo seletivo iniciam no mês de setembro, na sede da instituição, localizada na rua Salvador, 455 – Adrianópolis.

A iniciativa do Colégio Martha Falcão, ao ofertar os cursos paralelamente ao ensino médio, é pioneira em Manaus no novo contexto da reestruturação do Ensino Médio promovida pelo Ministério da Educação (MEC).

A educadora e diretora das Instituições Educacionais Nelly Falcão de Souza (INFS), Nelly Falcão de Souza, explica que a partir dessa nova realidade, a instituição resolveu se antecipar na oferta dos cursos profissionalizante respondendo a necessidade dos alunos ou não do Colégio que desejam optar em ter esse diferencial no seu currículo.

A Reforma do Ensino Médio já é uma realidade, instituída por meio da Medida Provisória n°. 746/16, agora transformada em Lei, traz mudanças impactantes, como flexibilização curricular e maior aproximação com o mercado, ao oferecer cinco escolhas de itinerários formativos.

Quatro deles são ligados a áreas acadêmicas — linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas e sociais aplicadas — e o quinto consiste na opção de sair da escola com uma habilitação técnica. As alterações devem começar a ser implementadas a partir de 2019 e dependem da finalização e aprovação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Para Nelly Falcão, o Ensino Médio estava há muito tempo obsoleto, engessado e desestimulante para o aluno. “A reforma era necessária, avançar no sentido de motivar os jovens a novas aprendizagens a partir do interesse deles, voltado para competências e habilidades para prepará-lo não só para passar no vestibular, mas também para que possam iniciar sua profissionalização, aliando o perfil e o objetivo do aluno, além de combater a evasão escolar, principalmente nas instituições públicas, onde os índices são maiores”, disse Nelly Falcão.

Os cursos é uma oportunidade para o jovem sair da escola já preparado para atuar no mercado de trabalho – Divulgação

A coordenadora pedagógica da instituição, Francisca Loyola, destaca que essa é uma oportunidade para o jovem sair da escola já preparado para atuar no mercado de trabalho. “Diante de todos os avanços tecnológicos, dominar a área de informática, hoje, se tornou fundamental mesmo para aqueles que não atuam nesse segmento”, destacou a educadora.

Além disso, é uma forma de a instituição contribuir para a popularização da tecnologia e despertar na nova geração o gosto por essa área, além ficarem atentos a assuntos como inovação e empreendedorismo. “Games, drones, óculos de realidade virtual e robótica aguçam a curiosidade de todo mundo, então acreditamos que através dos cursos, iremos encontrar vários talentos profissionais na região”, ressaltou a coordenadora.

Empolgado em cursar o Técnico em Computação Gráfica, o aluno do terceiro ano, João Pedro Cavalcante, de 17 anos, conta que o interesse pela área de design de games é antigo. “Sempre quis fazer, é uma área que me identifico bastante, mas nunca encontrei aqui em Manaus e agora surgiu essa oportunidade que, sem dúvida, vai me ajudar a entrar no mercado de trabalho”, disse o estudante.

O professor do Colégio Martha Falcão, Antonio Lima Neto, conta que o mercado de trabalho está aquecido para os profissionais de nível técnico. “Durante décadas o país viveu uma cultura de sair da escola e ir direto para a faculdade e, com isso, além de profissionais que descobriram que não gostam da sua área de atuação, o país passou a viver uma carência dos profissionais técnicos, que agora vivem esse momento de valorização. Alguns ganhando, inclusive, até mais que profissionais com curso de ensino superior”, apontou.

Cursos Técnicos

Os cursos acontecerão na sede do Colégio Martha Falcão, no horário vespertino e noturno, com duração de 18 meses. Com a conclusão da capacitação, os jovens profissionais estarão aptos a atuar em instituições públicas ou privadas, poderão liderar ou integrar equipes, trabalhar como autônomos ou até mesmo como empreendedores.

O curso de Informática Para Internet irá capacitar os alunos a realizarem suporte em análise, projeto e programação de sites e aplicações para web, atividades de operação em banco de dados e teste em softwares. Eles poderão também prestar serviços de avaliação, diagnóstico, projetos, codificação, manutenção e apoio a sistemas de comunicação no escopo da internet.

Já o profissional Técnico em Computação Gráfica será habilitado a identificar, gerenciar e desenvolver projetos gráficos integrados, na área de 3D, vídeo e CAD, utilizando ferramentas e softwares de desenho, animação, áudio e vídeo, desenvolvendo capacidades relativas ao universo da computação gráfica.

E o Técnico em Programação de Jogos Digitais irá adquirir conhecimentos técnicos multidisciplinares, noções de empreendedorismo e gestão, conceitos de física e programação de software. Será habilitado para atuar na área de criação de jogos digitais, no planejamento do processo de produção de jogo digital e incorporação dos elementos de multimídia à plataforma de desenvolvimento, sendo responsável pela programação e integração desses elementos.

