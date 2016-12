Colégio Eleitoral confirma vitória de Trump

O republicano Donald Trump teve sua vitória confirmada nesta segunda-feira (19) ao ultrapassar os 270 votos necessários para vencer o Colégio Eleitoral e levar a Presidência dos Estados Unidos.

Pelo sistema indireto do país, os eleitores votaram em um dos candidatos à Casa Branca em novembro. Na teoria, esses votos servem para determinar o voto dos 538 membros do Colégio Eleitoral indicados pelos partidos nos Estados nesta segunda.

Mas os integrantes do Colégio Eleitoral não necessariamente precisam seguir o voto vitorioso em seu Estado, e era justamente essa a dúvida que cercava a votação desta segunda: quantos eleitores “fugiriam” do voto em Trump ou em Hillary Clinton.

Segundo a Associated Press, até as 21h30 desta segunda, apenas dois membros do Texas no Colégio Eleitoral tinham deixado de votar no republicano.

Hillary, no entanto, havia perdido ainda mais: quatro eleitores no Estado de Washington -três votaram no ex-secretário de Estado Colin Powell, um republicano que nem concorria, e outro no líder indígena Faith Spotted Eagle, também um nome aleatório. No Maine, um dos delegados abandonou a democrata para votar em seu opositor nas primárias, Bernie Sanders.

Com vários Estados ainda em processo de votação, Trump tinha pelo menos 304 votos até as 21h30 e Hillary, 169. Na contagem do dia seguinte à eleição, em novembro, o placar era de 306 a 232 para o empresário.

Trump, em nota, agradeceu o “voto esmagador” da população americana nele e destacou a sua “grande margem de votos” no Colégio Eleitoral. “O dia de hoje marca uma vitória eleitoral consagradora e histórica na democracia do nosso país”, disse.

A votação no Colégio Eleitoral é normalmente uma formalidade, mas neste ano ganhou uma maior importância justamente porque Hillary ganhou no voto popular nacional, mas perdeu no Colégio Eleitoral.

Trump disse que trabalhará “duro” para “unir o nosso país e ser o presidente de todos os americanos”.

Houve protestos em frente a algumas sedes de legislativos estaduais, onde os membros do Colégio Eleitoral depositaram seus votos.

Os votos do Colégio Eleitoral serão contados oficialmente durante uma sessão conjunta do Congresso em 6 de janeiro. Trump toma posse no dia 20.

FolhaPress