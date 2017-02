Colecionadores revelam seu fascínio por obras de artistas amazonenses

A arte é uma forma de expressão que gera identificação com quem a contempla e também provém do artista que a produz. Os artistas amazonenses e seus apreciadores não fogem a essa regra. Eles retratam, em sua maioria, as riquezas naturais e os aspectos culturais da região amazônica, o lugar a que pertencem. Ainda sem a devida divulgação, o trabalho artístico dos profissionais locais é desconhecido de boa parte da população, mas existem amantes que não permitem que essas obras passem despercebidas.

O empresário Rui Valente já adquiriu telas de pintores estrangeiros diversos, mas sentia falta de algo que remetesse às suas raízes. “Não posso fugir de quem eu sou. Caboclo, de Manacapuru. Precisava de uma obra que me lembrasse da história da minha cidade. Já procurava há um tempo por um quadro de um pintor amazonense, mas ainda não havia encontrado nada com que eu tivesse me identificado. Eu olhei para a imagem, divulgada pelo Facebook, e me apaixonei imediatamente”, disse, ao se referir à pintura de um índio, de autoria de Rubens Belém, que faz parte de sua coleção.

Valente também acredita na importância da valorização do artista local e afirma que essa postura deve partir dos próprios amazonenses. “Fico triste por encontrar poucas galerias pela cidade. Ainda falta divulgação e pouca gente dá valor ao talento da nossa região. Infelizmente, não somos muito patriotas. Eu, pelo contrário, gosto de valorizar a minha terra por onde quer que eu vá”, enfatiza.

O advogado Antônio Areosa possui obras de alguns artistas plásticos da região, dentre eles, do amazonense Rui Machado. De acordo com Areosa, as compras que ele realiza não são por investimento, mas por pura admiração.

“Eu valorizo muito a arte, principalmente de artistas de quem eu decididamente conheço a alma, como é o caso do Rui”, afirma.

Conhecedor do mercado de arte por conta de sua profissão, o arquiteto e decorador Achilles Fernandes reforça que o interesse pela arte dos amazonenses não é predominante.

“Nós, designers de interiores, temos uma certa dificuldade de colocar nos projetos obras de artistas locais. As residências são muito contemporâneas e, por isso, nossos clientes têm preferência por esculturas modernas ou gravuras”, explica.

Apesar dessa dificuldade de aceitação, alguns artistas conquistam a admiração de um público amplo pela preferência de admiradores como Mário Vilela. Ele é proprietário do restaurante Tambaqui de Banda, localizado no Largo São Sebastião, na área de tombamento do Teatro Amazonas, e adquiriu uma coleção de Rui Machado, na época da Copa de 2014. “O estilo do pintor chama a atenção de turistas, que ficam interessados pelo trabalho dele”, conta.

