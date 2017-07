Coldplay anuncia dois shows no Brasil em novembro

Couldplay estará no Brasil

O Coldplay anunciou, na manhã desta sexta-feira, que fará dois shows no Brasil em novembro. A banda inglesa se apresentará em São Paulo, no Allianz Parque, no dia 7, e em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, no dia 14. Nenhuma data foi divulgada para o Rio de Janeiro.

Os ingressos para o show na capital paulista custarão entre R$ 750 (pista premium) e R$ 240 (cadeira superior). Já em POA, os ingressos valerão entre R$ 800 (pista premium) e R$ 320 (cadeira superior).

Os bilhetes começarão a ser vendidos partir das 00h01 do dia 17 de julho, através do site www.eventim.com.br. Antes disso, no dia 14 de julho, inicia-se a pré-venda para clientes do Banco do Brasil.

A classificação indicativa para os shows é de 14 anos (SP) e 16 (POA).

E você, gosta do Couldplay? Quais suas músicas preferidas da Banda?

