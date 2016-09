COI confirma bronze de revezamento brasileiro nos Jogos de Pequim-2008

A Confederação Brasileira de Atletismo informou nesta sexta-feira (30), que recebeu do COI (Comitê Olímpico Internacional) a informação de que o Brasil herdará a medalha de bronze do revezamento 4x100m feminino dos Jogos Olímpicos de Pequim-2008 após desclassificação da equipe russa por causa de doping de uma das atletas. A Rússia havia sido a campeã da prova.

A carta do COI, assinada pelo presidente Thomas Bach, foi enviada no último dia 28 ao COB (Comitê Olímpico do Brasil), em resposta a consulta feita pelo presidente da entidade, Carlos Arthur Nuzman. A data em que as medalhas e diplomas serão entregues às atletas brasileiras ainda será definida pelo COI.

“Brevemente nosso Departamento de Relações com os NOC (Comitês Olímpicos Nacionais) fará contato para organizar a entrega das medalhas”, escreveu Bach.

O time brasileiro naquela Olimpíada foi composto por: Rosemar Maria Coelho Neto, Lucimar Aparecida de Moura, Thaissa Barbosa Presti e Rosângela Cristina Oliveira Santos.

Com a nova classificação, a Bélgica fica com o ouro e a Nigéria com a medalha de prata.

O Brasil havia conquistado em Pequim 15 medalhas, sendo três de ouro, quatro de prata e oito de bronze.

Por Folhapress