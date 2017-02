Cofre e carro são recuperados na ‘Operação Águia’

Um veículo e um cofre foram recuperados na madrugada deste sábado (4), em uma área de mata na Zona Norte de Manaus, durante a ‘Operação Águia’. O fato ocorreu quando patrulhamento da Polícia Militar (PM) identificou que o carro tinha sido roubado e participado do roubo do cofre em um posto de gasolina.

De acordo com informações da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a equipe, primeiramente, foi informada que um veículo, modelo S10, placa OXM-7547, de cor prata, tinha sido roubada na saída do Club Vilarejo, na avenida Torquato Tapajós. Além disso, após o ocorrido, o carro foi identificado por participar do roubo de um cofre no Posto BR na Avenida Grande Circular II.

As viaturas da Cicom foram acionadas, e durante as buscas, a equipe encontrou um veículo que tinha as características informadas, com vários homens nas proximidades em atitude suspeita. Os policiais abordaram os suspeitos, que atiraram contra eles, que também retribuíram os tiros em defesa. Durante o tiroteio, os suspeitos conseguiram fugir pela mata.

Ainda segundo a PM, a equipe confirmou que a S10, e o cofre que estava na caçamba, intacto, eram os que tinham sido roubados recentemente.

Os representantes da Empresa Global Service, que são responsáveis pelos cofres dos postos BR, e também o proprietário da S10 Chevrolet estiveram no local.

O Boletim de Ocorrência (B.O.) foi realizado no 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Com informações da assessoria