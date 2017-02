Codam aprova projetos orçados em R$ 2 bi que vão gerar mais de mil empregos

Com destaque para um projeto na área de laticínios no município de Manacapuru (distante 69 km de Manaus), o Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam) aprovou, quase na íntegra, a pauta da sua 266ª reunião. A reunião foi presidida pelo governador José Melo, nesta quarta-feira (22), na sede do Governo.

A pauta apresentava 28 projetos com investimentos estimados em R$ 2 bilhões e a promessa de gerar 1.084 vagas no mercado de trabalho nos próximos três anos.

Para o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), Antônio Silva, a alavancada no setor propicia o crescimento de outros setores, como a pecuária e o comércio.

“As classes produtoras, no caso a indústria, porque com uma indústria forte nós vamos alavancar a pecuária, o comércio e dar o pontapé que falta para o soerguimento da economia amazonense”, discursou Antônio.

Ao destacar o projeto de implantação da empresa Rancho Ferradurinha Agro Industrial, para produção de manteiga, iogurte e queijo, a partir de matéria-prima da Região Amazônica, no município de Manacapuru, o presidente da Federação da Agricultura do Estado do Amazonas, Muni Lourenço, disse que esse é mais um exemplo do desenvolvimento da cadeia produtiva do leite no Estado.

Segundo Muni, o Estado possui, atualmente, 70 mil matrizes leiteiras.

O projeto da Ferradurinha, aprovado pelo Codam, prevê o investimento de R$ 2 milhões e a abertura de 24 vagas de trabalho nos próximos três anos no município da região metropolitana de Manaus.

Ainda entre os projetos de implantação, foram aprovados empreendimentos nas áreas de componentes eletrônicos, condicionadores de ar e equipamentos de segurança. Do total, pelo menos 20 são para a produção de bens finais e oito para fabricação de componentes.

A primeira reunião do ano reuniu 15 projetos industriais de implantação, 12 de diversificação e dois de atualização e foi presidida pelo novo secretário de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação, José Jorge do Nascimento Júnior.

Com informações da assessoria