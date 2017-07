Codam aprova investimentos que devem gerar mais de 3 mil empregos no Polo Industrial

Em 2017 foram aprovados 89 projetos e R$ 4,5 bilhões de investimentos – Divulgação

O setor industrial já começa a dar sinais de recuperação no Amazonas, que continua sendo um “porto seguro” para investimentos.

A avaliação foi feita ontem (4) pelo titular da Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Seplancti), José Jorge do Nascimento Júnior, durante a 268ª reunião do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam).

“Mesmo passando por uma crise forte, mesmo o país com toda sua conjuntura de dificuldades, o Amazonas continua sendo um ‘porto seguro’ para investimentos, os números provam isso. Os investidores, tanto os nacionais quanto os estrangeiros, conseguem ver o Estado como um local seguro para seus investimentos”, disse o secretário.

Na reunião de ontem, o Codam aprovou uma pauta com investimentos estimados em R$ 1,47 bilhão. distribuídos em 29 projetos industriais.

De acordo com José Jorge, a indústria teve um crescimento significativo na ordem de 45%, e a área de serviços continua na média de 3,6%. “Os segmentos que mais se destacam são o eletroeletrônico, que ainda é o segmento que mais fatura no Polo Industrial de Manaus (PIM), com 49%, seguido do polo de duas rodas com 14%, o de concentrado com 12% e o termoplástico e mecânico na ordem de 6%”, explicou o secretário.

Durante todo o ano de 2017, José Jorge disse que foram aprovados 89 projetos, com a perspectiva de geração de 3 mil empregos, e R$ 4,5 bilhões de investimentos.

José Jorge frisou ainda que é importante notar que a manutenção dos investimentos é muito similar, com uma projeção de contratação de mão de obra boa.

