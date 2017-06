Coca-Cola Brasil lança Fanta Guaraná, primeiro refrigerante com certificação 100% Amazonas

Tem novidade na família Fanta. A segunda maior marca da Coca-Cola Brasil lança Fanta Guaraná, o primeiro refrigerante que já chega ao mercado com certificação da origem do guaraná 100% Amazonas. O objetivo da empresa ao incluir guaraná nas opções de Fanta é atrair mais consumidores do mercado de sabores.

O portfólio de guaranás da Coca-Cola Brasil possui oito marcas que atendem diferentes demandas e camadas. Juntos, ocupam a segunda posição do segmento de guaraná, que por si só representa 50% dos refrigerantes de sabores.

“Nossa meta é tornar líder a marca Fanta. Depois de um quinquênio com foco no patrocínio à Copa do Mundo e aos Jogos Olímpicos por meio da ativação da marca Coca-Cola, anunciamos em 2017 um investimento do Sistema de R$ 3,2 bilhões – e podemos afirmar que Fanta recebeu uma significativa fatia desse valor”, conta Flavio Camelier, vice-presidente de Operações da Coca-Cola Brasil.

A nova Fanta, chega ao mercado brasileiro no dia 15 de junho. A versão zero de Fanta Guaraná, no entanto, só estará disponível em setembro. Com esse novo produto, a marca chega a oito tipos de bebida feitas com guaraná 100% produzido no Amazonas.

“Fanta Guaraná chega para ocupar um lugar-chave no nosso negócio ao aliar a marca número um de sabores da Coca-Cola Brasil, especialista em jovens e de abrangência nacional, ao sabor típico do nosso país e querido pelos brasileiros”, completa Javier Rodriguez, vice-presidente de Marketing da empresa.

Guaraná Certificado

Todo volume comprado de 237 produtores do estado foi investigado por uma fonte independente e de referência, a Imaflora, que avaliou todos os elos do processo, atestando que a matéria-prima é regional.

Além disso, com o programa Olhos da Floresta, apoiamos os agricultores familiares locais na introdução da cultura do guaraná por meio de sistemas agroflorestais (SAFs). A partir de 2018, já garantimos a compra das primeiras safras de guaraná por esses sistemas.

Para saber mais sobre o lançamento, leia aqui a entrevista de Cristina Ferraz, gerente de marketing de Fanta, e Katielle Haffner, gerente de marketing para os guaranás da Coca-Cola Brasil.

