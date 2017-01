Coca-Cola aposta em novas versões com menos açúcar

A Coca-Cola Brasil lançou nesta segunda-feira (16), em São Paulo, suas novas versões de refrigerantes, que fazem parte da estratégia mundial de marca e agora tem seu ápice com embalagens diferenciadas. Além do tipo sabor original, os consumidores vão ter à disposição as variações Coca-Cola com stévia e 50% menos açúcar e a mais conhecida do público, Coca-Cola zero açúcar.

As novidades, de acordo com o presidente da Coca-Cola Brasil, Henrique Braun, chegam para atender o público fiel da bebida, que quer um diferencial, mas sem deixar o tradicional sabor de lado. “O consumidor quer novas opções e decidimos por deixar tudo bem próximo ao sabor original, que possui uma fórmula única com ingredientes exclusivos”, salientou.

Atualmente, a Coca-Cola possui um total de 141 produtos e 80% deles já possuem as versões de baixa ou zero caloria. “Estamos há 2 anos com a reformulação das mercadorias para que tenham uma composição mais leve de açúcar. É uma nova prática e faz parte da estratégia de marketing para levar uma melhor transição para os produtos de baixa caloria”, explicou Braun.

A empresa também está com medidas para alavancar a Coca-Cola com stévia e 50% menos açúcar. “Há investimentos altos para que isso aconteça, mas, por enquanto, não podemos divulgar”, disse.

Também presente no lançamento, o vice-presidente executivo e líder global de Marketing da Coca-Cola Company, Marcos de Quinto, destacou a forte presença da marca na maior parte do planeta. “Estamos presentes em 207 países e somos a terceira marca mais valiosa do mundo, atrás apenas da Apple e do Google, o que confirma a nossa abrangência e grande reconhecimento”, enfatizou.

Tradição da marca

Os executivos afirmaram que o reposicionamento aumenta o foco sobre as versões com menos ou zero açúcar. “As novas embalagens das versões de Coca-Cola mudaram para responder à estratégia de marca única que queremos seguir, não porque assim são mais bonitas. O vermelho no rótulo vai dar mais força e visibilidade às versões zero açúcar e com stévia. Vai oferecer também mais opções ao consumidor, para que ele possa escolher tomar uma Coca-Cola com menos açúcar com o mesmo prazer do sabor original”, explicou De Quinto.

Equilíbrio

Com a estratégia, a empresa pretende ajudar as pessoas a encontrarem a Coca-Cola que desejam beber em qualquer lugar. “Vamos garantir bons resultados de negócio, ao mesmo tempo em que atendemos à demanda daqueles que querem equilibrar o consumo de açúcar. Hoje, as versões zero açúcar e stévia e 50% menos açúcares não têm uma distribuição tão grande no mercado quanto a que a gente verá dentro dessa estratégia. Com o aumento da distribuição das três versões da marca Coca-Cola em 50%, vamos ter nos pontos de venda todas as opções”, garantiu Henrique Braun.

Alyne Araújo

*A repórter viajou a convite da Coca-Cola

EM TEMPO