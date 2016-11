Cobrar por pizza de dois sabores pelo maior preço é abusivo, afirma Procon

Prática considerada abusiva ao consumidor, a cobrança pelo maior valor pela pizza de dois sabores está com os dias contatos no Amazonas. Entre dezembro e janeiro, as pizzarias vão ficar proibidas de cobrar o valor mais caro em caso de pizza de dois sabores.

O Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor do estado do Amazonas (Procon-AM), junto com outros Procons do Brasil, realizará ação educativa para comunicar os estabelecimentos da ilegalidade da cobrança.

Segundo a secretária executiva do Procon-AM, Rosely Fernandes, a ação está sendo programada depois que o Procon de Fortaleza realizou a ‘Operação Pizza Legal’, provocada por um grupo de consumidores que se sentia lesado pela cobrança ilegal das pizzarias da capital cearense.

“Um grupo de pessoas resolveu denunciar a questão e agora vai se estender para todo o país. Já estamos verificando a data e horário para poder fazer a fiscalização integrada, simultânea de Norte a Sul do país, a partir de dezembro”, disse Rosely.

Segundo ela, não será possível iniciar fiscalizações em novembro, por conta das ações sobre a ‘Black Friday’, que ocorrerá no país no fim deste mês.

A prática de cobrar pelo preço da pizza mais cara, no caso de pizza de dois sabores, é considerada abusiva pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), no seu artigo 39, de acordo com a secretária executiva do Proncon-AM. “É uma prática abusiva. O consumidor tem que começar a denunciar as pizzarias que estão fazendo isso. Pela lei, a cobrança tem que ser pelo valor proporcional entre a mais cara e a mais barata”, explicou.

Sobre as denúncias feitas pelo consumidor, será formalizado processo administrativo, que pode resultar em aplicação de multa com valores que variam de R$ 2 mil a R$ 3 milhões, que depende do dano causado à coletividade e do porte da empresa.

“Nunca chegou uma reclamação dessa natureza no Procon-AM. Apenas sobre os 10% do garçom, consumação e questão de constrangimento. Creio que pode ser por falta de atenção e a pressa do dia a dia”, observou.

O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus (Comdec-CMM), vereador Álvaro Campelo (PP), também disse que não chegou ao órgão demanda nesse sentido. Contudo, diante de uma provocação dos consumidores, a comissão pode atuar com multa sobre o estabelecimento denunciado caso a prática ilegal seja comprovada.

“Precisamos que o consumidor informe qual é empresa que está infringindo o Código de Defesa do Consumidor”, disse.

A proprietária da Pizzaria Loppiano, do bairro Dom Pedro, Vera Lúcia Jacauna, disse concordar que a cobrança do preço maior numa pizza de dois sabores é injusta.

Segundo ela, a rede sempre cobrou o preço médio entre os sabores quando as pizzarias começaram a prática de dois sabores. “Sempre praticamos a média dos dois preços”, comentou a empresária.

Emerson Quaresma

Jornal EM TEMPO