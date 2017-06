Coaching Coffee reúne profissionais do coach em Manaus

Ganhando cada vez mais importância nas etapas de estruturação de empresas, a prática do Coaching é relevante para garantir sucesso e lucro nas organizações, sejam grandes ou pequenas. O método não está restrito somente a ambientes corporativos, mas também à vida pessoal, e, apesar de ser um tema recorrente, é sempre bom compreender o que é coaching e seus benefícios.

Para discutir o tema em Manaus, será realizado nesta terça-feira (20), às 18h, no Café L’Albero, na avenida João Valério, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul, o evento Coaching Coffee. No encontro, profissionais vão se encontrar e debater questões a respeito da prática no Amazonas.

De acordo com a organizadora do evento, Kátia Nogueira, o encontro tem a finalidade de aproximar os Coaches de Manaus para que socializem, façam conexões, fomente networking e parcerias.

“O objetivo do coach é ajudar o cliente a atingir uma meta e para isso, conduz o cliente a novas compreensões e alternativas para alcançar seus maiores sonhos e objetivos, baseando-se em um processo estruturado em início, meio e fim”, ressalta Kátia.

Kátia explica que coaching tem o objetivo de tirar o indivíduo de seu estado atual e levá-lo ao estado desejado, de forma satisfatória.

“O processo de Coaching é uma oportunidade de visualização clara dos pontos individuais, de aumento da autoconfiança, de quebra de barreiras. Por meio dele, as pessoas podem atingir seu potencial máximo, de forma assertiva”.

Ainda segundo a coordenação, a convidada especial deste encontro é a master coach e mentora, Silvia Patriani. A especialista virá compartilhar informações e conhecimentos em um momento de crescimento dos profissionais no Brasil.

“Ela é muito respeitada na área e é conhecida por ser coaching mentora em palestras da jornalista e apresentadora Mariana Ferrão. Contamos com ela em nossos eventos para que as pessoas possam entender melhor como funciona o trabalho de um coaching”, conclui Kátia.

Este evento é mensal e para mais informações, acesse o site: www.sympla.com.br

Com informações da assessoria.