CNJ quer ampliar atendimento no Amazonas; conciliações devem seguir o ano todo

Anualmente, por todo o mês de novembro, são realizadas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) reuniões de conciliação em todo o país. Mas, segundo o juiz e coordenador do núcleo permanente de mediação e conciliação, Gildo Alves de Carvalho Filho, no Amazonas, as audiências para este processo estão previstas para ocorrer durante todos os dias do ano.

Um projeto que visa consolidar as políticas de métodos adequados de resolução para aplicar a mediação e a conciliação, como forma de encurtar o tempo de tramitação de um processo e diminuir o custo dele para o judiciário, já foi aprovado pela gestão do no âmbito do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), presidido pelo desembargador Flávio Pascarelli. O novo sistema agora está em fase de construção de parcerias com órgãos governamentais e instituições privadas.

“A partir desta semana de conciliação, nós já iniciamos tratativas com órgãos governamentais e iniciativas privada para criar uma quantidade razoável de parceria e efetivamente consolidar essa política de métodos adequados no poder judiciário do Amazonas. Então, no começo do próximo ano, a expectativa é que nós já tenhamos iniciado os programas como mediação escolar e comunitária, a criação de centros judiciários especializados e descentralizados, tipo Sejusc Fazenda Pública e Sejusc Saúde Pública, além dos prés-processos voltados para o atendimento de pessoas com questões de consumidores, cíveis e família”, explicou Gildo.

O magistrado explica ainda que o ideal é que o TJAM não viva de apenas uma semana de conciliação por ano, mas que todos os dias ele faça conciliações qualificadas. “Não podemos realizar uma conciliação de qualquer jeito, aonde eu possa sugerir ao cidadão algo que ele não concorde e só aceite porque está sendo pressionado pelo tempo ou pela necessidade em si, aceitando um acordo bem menor do tenha direito. Quando você abre mão de um direito, a tendência é que você se arrependa. Isso é provocado pela conciliação tradicional e nós não podemos mais viver desse sistema. Temos que oferecer um serviço que atenda os interesses de ambas as partes”, salientou.

Na ocasião, Gildo destacou que a semana da conciliação não seria para desafogar o sistema judiciário, mas sim para sensibilizar todos os envolvidos nesta ação a criarem alternativas, como a instalação de tribunais multiportas, no Amazonas. O que, teoricamente, resultaria na transformação de ‘palácios de justiça’ em ‘casas do povo’, onde quaisquer pessoas, independente de condição econômica ou cultural, possam adentrá-las. Para Gildo, o poder judiciário deve ser descentralizado, ‘espalhado’ nas várias zonas da cidade.

“O programa nacional do CNJ funciona como um grande programa de sensibilização, não só do poder judiciário, mas como também dos usuários do sistema, tipo advogados, membros do ministério público, defensoria pública, para que todos nós possamos entender que o processo por si só não é adequado para um tipo de conflito. Em vez de suavizar ele acaba aguçando este conflito”.

Casos no Amazonas

Para o juiz Gildo Alves, hoje o grande problema da justiça, em especial no Amazonas, não é o grande acervo de processos ativos, mas os que chegam. Atualmente, o TJAM tem tramitando pouco mais de 900 mil processos. Em todo o país esse número ultrapassa os 108 milhões.

No estado, o julgamento de um processo de 1º grau tem tempo médio de 5 anos. Se for para o 2º grau, a espera para conclusão chega aos 11 anos. Após a implantação do projeto, o tempo para julgar os novos processos reduzirá consideravelmente e, segundo o magistrado, não ultrapassaria um ano.

“Somente no polo da Zona Oeste, localizada na avenida Pedro Teixeira, o TJAM tinha como meta realizar nesta semana da conciliação, que termina amanhã, ao menos 350 audiências. A expectativa era realizar pelo menos 60% delas, sendo que até esta quinta-feira, essa meta foi superada e já chegamos a 85% de acordos firmados. O grande problema é que as pessoas não comparecem. Existem uma série de derivações que acabam impedindo que essas audiências aconteçam, o que para nós é muito ruim. O ideal é que possamos encontrar com as pessoas, olhar nos olhos delas e abordar objetivamente”, relatou o juiz.

Em relação as maiores demandas durante a semana nacional da conciliação, Gildo ressaltou que a característica de qualquer tribunal do mundo é atendar em grande escala processos que envolvam conflito de famílias. A campeã ainda é as ações que envolvem pensão alimentícia, seguido de investigações de paternidade, divórcio, regulamentação de visita e regularização de união estável.

Gerson Freitas