CNI/Ibope: 70% desaprovam governo de Michel Temer e 5% aprovam

O governo do presidente Michel Temer foi considerado ruim ou péssimo por 70% da população, de acordo com a pesquisa CNI/Ibope. Já 5% consideram ótimo ou bom, 21% regular e 3% não sabem ou não responderam. O levantamento foi divulgado nesta quinta-feira (27),pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Leia Também: CCJ suspende sessão que analisa denúncia contra Temer; debates seguem nesta 5ª

A pesquisa CNI-Ibope do segundo trimestre de 2017 foi realizada entre 13 e 16 de julho, com 2 mil pessoas em 125 municípios e revela a avaliação dos brasileiros sobre o desempenho do governo federal. No último levantamento, divulgado em março, 10% dos entrevistados avaliaram o governo como ótimo ou bom, 31% como regular, 55% como ruim ou péssimo e 4% não souberam ou não responderam.

A margem de erro da pesquisa é de 2% e o nível de confiança utilizado é de 95%.

Andreia Verdélio

Agência Brasil

Leia Mais

Temer assina MP que cria Programa de Desligamento Voluntário

Temer suspende aumento do Bolsa Família por falta de dinheiro

Governo Temer quer exonerar 5 mil servidores