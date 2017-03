CMM suspeita de fraude para aumento de tarifa

Na sessão de ontem, na Câmara Municipal de Manaus (CMM), foi levantada a dúvida de que os documentos apresentados pelas empresas de transporte público de Manaus, teriam sido adulterados a fim de justificar o aumento de R$ 3,80 da tarifa de ônibus.

Para o presidente da casa, vereador Wilker Barreto (PHS), a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM) deve se posicionar a respeito da planilha de custos para emitir um alerta sobre a possível apresentação de notas fiscais frias.

Mesmo sem a confirmação da irregularidade, Wilker Barreto, disse que caso o equívoco seja confirmado será notório que houve um ato de má-fé por parte dos empresários ao fornecer aos técnicos da Superintendência dos Transportes Urbanos (SMTU), no momento da elaboração da planilha dos gastos com transporte, notas fiscais com irregularidades.

De acordo com o parlamentar, os especialistas da Sefaz são os únicos com embasamento para questionar os técnicos da SMTU no quesito notas fiscais. Segundo ele, os erros podem estar presentes em diversas situações e que não se pode culpar os técnicos da SMTU, caso sejam confirmadas as irregularidades. “Qualquer técnico é induzido ao erro se o material levado a ele não for confiável. Deposito total confiança nos técnicos da SMTU que, estão há 20 anos prestando serviços para a cidade de Manaus”, disse Wilker.

Entretanto, o presidente da Câmara explicou que é preciso tirar as dúvidas sobre a planilha. Para ele, ainda é um momento muito precipitado fazer algum juízo de valor. Wilker Barreto explicou que ponderou com o presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Ari Moutinho Júnior para que a Câmara pudesse participar das futuras reuniões sobre a questão do transporte público.

Durante a sessão, Wilker revelou não confiar em empresários. “Se essas informações estiverem adulteradas, com toda certeza influencia no cálculo da tarifa, aí estaríamos lesando a

população”, salientou.

Ao falar sobre o assunto, o vereador Claudio Proença (PR), também direcionou a culpa por irregularidades aos empresários. Segundo ele, após um estudo minucioso no material, não foram encontrado erros nos cálculos feitos pela Superintendência dos Transportes.

Para o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, vereador Álvaro Campelo (PP), o momento é de aguardar o posicionamento dos órgãos fiscalizadores. Segundo ele, o TCE tem técnicos extremamente qualificados e preparados para fazer a análise aprofundada dos dados apresentados e garantiu que a casa deve ter um posicionamento firme para a questão. “Eu fico estupefato diante da possibilidade da apresentação de documentos irregulares e me questiono se os empresários teriam a ousadia de apresentar dados aos órgãos de controle que não fossem consistentes”, disse Campelo.

O vereador Bessa (PHS) afirmou acreditar que os empresários são capazes de tudo e relembrou da realização de uma reunião em conjunto com a Comissão de Transporte, juntamente com a de Defesa do Consumidor da casa, quando houve um comprometimento dos empresários de solicitar moedas aos bancos para facilitar o troco na catraca para o usuário de transporte público, o que ele lembra que não aconteceu. Segundo Bessa, nem a Câmara nem a SMTU são convenientes com a atuação dos empresários. O vereador explicou que deve ser cobrado dos órgãos fiscalizadores que apliquem punições severas aos empresários. “Na audiência pública que tivemos nesta casa, eu tinha certeza que aquela planilha estava montada, agora, os órgãos fiscalizadores irão constatar isso”, afirmou Bessa.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviários de Manaus (STTR), Givancir Oliveira explicou que existem diversas irregularidades na planilha de custo. Segundo ele, as empresas retiraram, em média, quase 200 administradores de linha com salários de R$ 2,4 mil que foram substituídos por fiscais de linha ganhando apenas R$ 1,5 mil, ele explicou que tem que ser questionado se a redução do valor foi informada na planilha.

Ele também comenta sobre outra questão irregular, o pagamento de menores aprendizes que recebem R$ 480, quando na planilha é informado que são pagos R$ 1,1 mil. Givancir Oliveira afirmou que deveria constar na planilha a função de cada funcionário e quanto cada um ganha para fazer o cálculo, sem isso, ele adianta ser impossível realizar o cálculo. “Outro absurdo, é colocar os menores aprendizes para atuar como cobradores, simplesmente para maquiar a planilha para eles terem mais lucros”, criticou o sindicalista.

Givancir Oliveira citou ainda a omissão no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), que não é repassado por algumas empresas, mas consta na planilha de custo. Ele inclusive citou, que as batidas de carro, que são colocadas como custeios das empresas, o presidente do STTR afirmou que são despesas dos próprios funcionários. “Essas são algumas das irregularidades que podem ter um impacto enorme na planilha de custos do transporte”, disse.

Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) informou que todos os gastos das empresas são monitorados pela SMTU através das notas fiscais e online pelo sistema operacional. E a contratação de aprendizes acontece com base na obrigação legal artigo 429 da CLT. Não contratamos menores, apenas maiores de 18 anos.

Henderson Martins

EM TEMPO