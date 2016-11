CMM silencia sobre aumento salarial dos vereadores

Dos 41 vereadores desta legislatura da Câmara Municipal de Manaus (CMM), apenas Waldemir José (PT) repercutiu o movimento interno na casa em torno do reajuste salarial dos parlamentares para os próximos 4 anos, durante discurso na tribuna da casa, ontem. O assunto foi manchete do jornal EM TEMPO da edição do último domingo (27), cujo título afirmava: “Vereadores negociam aumento de salários”.

Segundo ele, a matéria que aborda o possível aumento de salário dos vereadores é um tema que será bastante discutido na casa até o fim do ano e que promete ser um debate difícil.

Sem deixar claro sua opinião sobre o assunto, o petista afirma que a sociedade não compreende a importância do parlamento e que até mesmo no Congresso, líderes da sociedade civil pedem o retorno da ditadura militar, o que pode desencadear o fim do parlamento. Para ele, esse tema leva à discussão sobre o valor do vencimento dos vereadores e lembra que os reajustes só podem acontecer de uma legislatura para a próxima. “Os vereadores estão há 4 anos sem aumento, pela transposição de legislação, esse reajuste ficaria em torno de R$ 19 mil. Mas, só a inflação recuperada desse período representaria R$ 18,4 mil. Mas, a sociedade não compreende isso”, disse.

Enquanto o Legislativo municipal faz silêncio sobre o assunto, um grupo de ativistas contrários ao reajuste se movimenta para um protesto agendado para o dia 17 de dezembro, das 16h às 19h, em frente à CMM. O movimento criou na rede social Facebook o evento “Não ao aumento dos salários dos vereadores” e promete fazer barulho contra o possível aumento salarial.

O organizador do encontro, Jonh Victor, informa que tomou a iniciativa de divulgar o ensaio de reajuste salarial dos vereadores de Manaus porque a população desconhece o que acontece nos bastidores e só conhece determinada emenda quando já foi votada. “Resolvi fazer uma página para divulgar esse aumento e juntar pessoas que são contrárias a isso para fazermos um ato para mostrarmos que a população de Manaus é contrária a mais um aumento do salário deles”, disse.

Mesmo sem uma pretensão numérica para atingir as pessoas por meio do ato, Victor garante que o principal objetivo é divulgar, ao máximo, os nomes dos vereadores que estão se planejando para viabilizar o reajuste salarial que pode saltar de R$ 15 mil para R$ 19 mil. “Desejamos conscientizar as pessoas de que a verba destinada à CMM pode ser economizada e devolvida para o Executivo, para que se invistam em obras para a cidade”, disse.

Para ele, o ideal é que os cargos fossem eletivos, como forma de prestação gratuita à população, com no máximo, verba para custos de cargo e sem salários. “Acontece assim em muitos lugares do mundo. No entanto, isso é praticamente impossível de acontecer no Brasil. Como a maioria dos vereadores são empresários e têm outras maneiras de sustentar-se, sou a favor de um salário mínimo para os vereadores, fora os valores como taxa indenizatória e verba de gabinete”, explicou.

Fabiane Morais

Jornal EM TEMPO