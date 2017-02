CMM retorna atividades nesta segunda-feira

Amanhã, a Câmara Municipal de Manaus (CMM) inicia os trabalhos e terá de enfrentar temas polêmicos que foram postergados para este ano e que ainda estão em evidência nos debates populares. Um exemplo é o projeto de lei que trata da proibição da atividade de flanelinhas nas ruas de Manaus, aprovado no ano passado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e que diante de protestos e pressão desses trabalhadores acabou por não ir à votação em plenário.

A matéria é de autoria do ex-vereador Ednailson Rozenha (PSDB) – que preferiu não disputar a reeleição – e que pode ter a discussão reacendida caso algum vereador resolva levantar a questão. Outro tema que promete “esquentar” a discussão na casa será apresentado pelo líder do prefeito, o vereador Marcel Alexandre (PMDB) e envolve a criação de um projeto de lei para aprimorar o armamento da Guarda Municipal. Além destes, a aproximação da chegada do aplicativo Uber e implantação do Yet Go também devem entrar na pauta de debate da casa.

Com a discussão parada na Câmara desde novembro de 2016, após a repercussão e manifestação dos guardadores de carro em frente à casa, o presidente em exercício do Legislativo à época, vereador Hiram Nicolau (PSD), garantiu a aprovação do requerimento de audiência pública para ouvir a categoria, o que não ocorreu. Mas, o tema continua atemporal e dividindo opiniões.

O presidente da CMM, vereador Wilker Barreto (PHS), disse que a matéria foi arquivada porque não houve apreciação. Mas, sinalizou a possibilidade de qualquer vereador assumir o projeto e fazer alterações necessárias. “Quando um projeto nasce, ele se estrutura do zero. Então, outro vereador pode assumi-lo e fazer alterações. Acredito que esta é uma discussão positiva para a cidade de Manaus”, explicou.

O vereador Marcel Alexandre, responsável por elaborar e obter aprovação, em 2016, do projeto de lei que proíbe a ideologia de gênero nas escolas municipais, afirma que irá levar ao Parlamento outro tema polêmico: garantir o uso de equipamentos de segurança por guardas municipais, que são proibidos de atuar com arma de fogo. “Como município, não podemos fazer a segurança pública, mas podemos fazer um estudo sobre como podemos equipar melhor e de forma eficaz os guardas municipais. Quero trabalhar isso com as comissões”.

Marcel admite que o tema é delicado e precisa chegar até a bancada federal. “Precisamos interferir, primeiro, como projeto de lei. Após, chegar em Brasília, a lei deve atingir o município”, completa. Para o parlamentar, é inegável que a cidade é rota para distribuição de drogas e, merece oferecer um serviço de segurança com mais competência. “A nossa meta é fazer com que exista uma ligação entre a Câmara e redes de educação, para que haja uma proteção contra ao tráfico”.

Projeto do Executivo

No início desta legislatura também deverá ser colocado para apreciação, o projeto de lei que o prefeito Arthur Neto (PSDB) encaminhou à casa, para proibir a construção de novos presídios no perímetro urbano na capital.

Quando divulgou a informação, o prefeito apontou a necessidade de alterar o Plano Diretor de Manaus para que fosse possível garantir mais segurança à população. “Em uma situação de fuga, como a ocorrida, até que os bandidos cheguem à capital terão de enfrentar muitas barreiras”, explicou.

Mesmo sem indicativo de projetos, outros temas que deverão ser tratados em breve pela casa, são os relacionados a serviços alternativos de transporte, como Uber e Yet Go, empresas que fornecem serviços similares aos dos taxistas, por um preço inferior e atrativo à maioria da população.

Fabiane Morais

EM TEMPO