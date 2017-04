CMM leva quase 20 anos para analisar contas de ex-prefeito

Com mais de uma década tramitando na Câmara Municipal de Manaus (CMM), a prestação de contas do exercício financeiro de 2003, do ex-prefeito Alfredo Nascimento (PR), teve o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado (TCE) deliberado em plenário pelos vereadores, ontem, assim como o parecer das contas do atual prefeito, Arthur Neto (PSDB), referente aos exercícios de 2014 e 2015.

Mas, a casa possui prestações de contas mais antigas esperando votação, que já duram quase 20 anos tramitando no Legislativo municipal. Essas contas são também do ex-prefeito Alfredo Nascimento, dos anos de 1998 e 2002. No total, segundo o presidente do Parlamento, vereador Wilker Barreto (PHS), a casa ainda possui dez prestações de contas de ex-prefeitos para serem votadas.

A mais antiga é a de 1998, do segundo ano do primeiro mandato de Alfredo. De acordo com a Diretoria Legislativa da Câmara, por ser tão antigo, o documento foi extraviado e será feita uma solicitação do TCE com um novo parecer. A previsão de Wilker é que todas sejam votadas até o final deste semestre.

No artigo 23, inciso V da Lei Orgânica do Município de Manaus (Loman), estabelece ser competência privativa da Câmara Municipal de Manaus o julgamento das contas anuais do prefeito, bem como a apreciação dos relatórios sobre a execução dos planos de governo. A casa legislativa julga, com o parecer prévio opinativo de aprovação ou desaprovação do Tribunal de Contas. As atribuições da análise técnica do TCE antes de emitir o ditame, são nas documentações, metas e aplicações corretas em certas áreas.

As demais prestações de contas são do ex-prefeito e atual deputado estadual, Serafim Corrêa (PSB), na gestão de 2007 e 2008, que recebeu recomendações do tribunal; do ex-prefeito Amazonino Mendes (PDT), dos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012, todas com ressalvas e recomendações, além das de Arthur Neto.

Os documentos com as contas, transformados em projeto de decreto legislativo, serão analisados pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da casa e, após isso, vão ser destinados à Comissão de Finanças e, em seguida, levados a plenário para votação.

O presidente da CCJ, vereador Joelson Silva (PSC), informou que as prestações serão analisadas, seguindo o trâmite normal. “Temos um período regimental e não vai ser em regime de urgência. Vão ser designados relatores e se for preciso, realizaremos mais reuniões, vamos fazer com bastante dinamismo”, adiantou.

Wilker Barreto afirmou que não colocou as prestações para serem votadas no ano anterior por conta do período eleitoral, que segundo ele, poderiam manchar a votação. “Vamos discutir de forma madura e não de mérito. Quero até o final desse semestre apreciar todos sem exceção, zerando algo que me causava bastante constrangimento. Hoje fiz questão de ressaltar que esse é um momento histórico. São 10 contas de ex-prefeitos para serem apreciadas por essa casa. Pedi da tribuna celeridade e atenção especial do vereador Joelson para que analise essas matérias de forma técnica”, disse.

Depois de aprovadas em plenário, é encaminhado um oficio para Tribunal de Contas do Estado, informando

as aprovações.

Projetos

Em sua reunião semanal, a CCJ aprovou o parecer do projeto de lei de nº 007/2017, do vereador Professor Samuel (PHS), que cria a Frente Parlamentar de Apoio aos Hospitais, Santa Casa de Misericórdia e Entidades Filantrópicas na Área de Saúde. O PL busca discutir e buscar soluções relativas à situação financeira e principalmente à questão da CPMF, criada para ser fonte de renda complementar de recursos para área da saúde.

O objetivo do projeto é estimular, defender e proteger os interesses sociais e econômicos das entidades da área de saúde, e associações que tenham como objetivo a solidariedade humana, social e econômica. De acordo com a justificativa da proposta, o prédio da entidade centenária e constituída do patrimônio histórico de Manaus, passa por uma situação alarmante de descaso e está sem nenhuma manifestação das autoridades públicas para reativação e a proposta busca solucionar

essa questão.

Outro parecer aprovado pela CCJ, foi o de nº 043/2017, do vereador Hiram Nicolau (PSD), que obriga a fixação de cartazes em ônibus, terminais e pontos de vendas de passagens do transporte coletivo de Manaus, com ampla divulgação sobre o direito dos passageiros ao troco integral nos coletivos.

O objetivo é que as empresas concessionárias de transportes coletivos públicos municipais fiquem obrigadas a divulgar, na íntegra, o teor do artigo 257, VI, da Loman, que trata do troco integral das passagens. A divulgação deverá ser executada por meio de cartazes, banners, folders e outros meios, de forma que traga ampla publicidade e informação aos usuários no interior dos veículos e terminais.

As empresas concessionárias que não cumprirem a presente lei estarão sujeitas à multa a ser estabelecida pela Prefeitura de Manaus, que também deverá regulamentar os critérios.

Diogo Dias

EM TEMPO