CMM elege presidentes das comissões técnicas

Um dia depois de todo o bate-boca em torno da disputa pela presidência das comissões técnicas da Câmara Municipal de Manaus (CMM), os nomes foram anunciados, nesta quarta-feira (8), pelo presidente da casa, vereador Wilker Barreto (PHS). Os demais membros serão oficializados até está sexta-feira (10) com a publicação no Diário Oficial do Legislativo de toda a composição das 21 comissões da Câmara.

De acordo com Wilker Barreto, a eleição ocorreu com aclamação e sem disputa. “Os membros titulares votaram, e tudo foi conduzido de forma rápida”, disse.

Com o novo regimento interno, algumas comissões permanentes tiveram suas nomenclaturas alteradas, algumas extintas e outras criadas. Foi o caso da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, que deu lugar à Comissão de Desenvolvimento Econômico e Renda e a Comissão de Legislação Participativa, que passa a se chamar Comissão de Água e Saneamento. Também com o novo regimento foi criada a Comissão de Habitação e Regularização Fundiária, subindo para 21 o número de comissões técnicas da casa.

A formação ficou assim: Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), vai ser presidida pelo vereador Joelson Silva (PSC) e vice-presidente, a vereadora Professora Jacqueline (PHS). “Eu estive como suplente da comissão por mais de um ano e foi uma escola, porque eu tive o privilégio de exarar e proferir pareceres em vários projetos desta casa. Eu considero esta comissão como a mais importante, a qual irei exercer com bastante responsabilidade e transparência”, disse Joelson.

A Comissão de Finanças, Economia e Orçamento (CFEO) terá como presidente o vereador Professor Samuel (PHS) e vice Gilmar Nascimento (PSD). De Educação ficou com a vereadora Therezinha Ruiz (DEM) e o vice, vereador Professor Samuel. Na Comissão de Agricultura e Política Rural, o presidente é o Sargento Bentes Papinha (PR) e o vice, Everton Assis (DEM). A presidência da Comissão de Saúde está nas mãos do vereador Roberto Sabino (Pros) e o vice é o vereador Doutor Ewerton Wanderley (PPL). A de Serviço Público será presidida pelo vereador Gedeão Amorim (PMDB), tendo como vice-presidente Therezinha Ruiz. Transporte, Mobilidade Urbana e Obras Públicas terá o vereador Rosivaldo Cordovil (PTN) como presidente e vice, Glória Carratte (PRP).

Comissão de Cultura e Patrimônio Histórico, presidente Jaildo dos Rodoviários (PCdoB) e vice, Diego Afonso (PDT). A de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda terá o vereador Coronel Gilvandro Mota (PTC) como presidente e Missionário André (PTC) como vice. Comissão de Assuntos Sociocomunitários e Legislação Participativa: presidente Raulzinho (DEM) e vice Jaildo dos Rodoviários.

O vereador Wallace Oliveira (PTN) foi eleito presidente da Comissão de Ética e o vice será Marcel Alexandre (PMDB). A nova Comissão de Direitos Humanos, Povos Indígenas e Minorias terá como presidente, Plínio Valério (PSDB) e vice, Sassá da Construção Civil (PT). O Professor Fransuá (PV) ficou como presidente da Comissão de Meio Ambiente, Recursos Naturais, Sustentabilidade e Vigilância Permanente da Amazônia e a vice é a vereadora Joana D’Arc Protetora dos Animais (PR).

O vereador mais antigo da casa, Isaac Thayah (PSDC), vai presidir a Comissão de Implementação e Acompanhamento de Leis, tendo como vice, Diego Afonso. A Comissão de Água e Saneamento terá David Reis (PV) como presidente e vice, Reizo Castelo Branco (PTB).

A Comissão de Esportes será presidida pelo vereador João Luiz e o vice, vereador Bessa. A vereadora Jacqueline vai presidir a Comissão de Defesa e Proteção dos Direitos da Mulher, tendo Therezinha Ruiz, como vice.

O vereador Álvaro Campelo (PP) permanece como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e David Reis como vice. A Comissão de Direito da Criança, do Adolescente e do Idoso ficou com o novato Mauro Teixeira (PTN) e vice, Reizo Castelo Branco. A Comissão de Habitação e Regularização Fundiária Urbana, criado nessa legislatura, terá como presidente Gilmar Nascimento e vice, Professor Gedeão Amorim.

