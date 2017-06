CMM consegue reduzir custos apenas com boas práticas ambientais

CMM conseguiu reduzir custos com energia elétrica e papel desde que resolver adotar práticas ambientais – Fotos: Divulgação/CMM

Há dois anos, a promoção da cultura ambiental sustentável mudou a rotina dos servidores, colaboradores e fornecedores da Câmara Municipal de Manaus (CMM). A implantação da ISO 14001, certificação ainda pouco almejada pelas casas legislativas, fez o diferencial nos custos do parlamento e proporcionou resultados significativos na redução do desperdício e das despesas da casa legislativa.

Tudo começou a partir da implementação do Programa Câmara Sustentável (PCS), onde passou-se a adotar práticas de coleta seletiva sistêmica, redução no uso do papel, redução no uso de copos descartáveis, energia elétrica, água e combustível.

“Era preciso começar a fazer o dever de casa. Se já tínhamos a certificação da Qualidade, tínhamos que avançar na questão ambiental. Promover mudanças na rotina das pessoas é um grande desafio, mas os funcionários compreenderam e hoje são nossos melhores avaliadores e acompanham de perto o cumprimento das rotinas”, destacou o vereador Wilker Barreto (PHS), presidente da CMM.

O uso do papel foi reduzido e gerou economia de mais de R$ 43 mil a CMM

Um dos itens que sofreu maior impacto foi o uso do papel, com redução de 69% nos custos desde 2014. Dos R$ 63 mil gastos com papel em 2014, o custo caiu para R$ 19,6 mil em 2016, gerando uma economia de mais de R$ 43 mil para a CMM, segundo dados da Diretoria Geral da instituição.

Água e energia

Entre outras ações do PCS, destaca-se a redução do consumo de água em 10% até dezembro de 2017, com a substituição das torneiras comuns por torneiras temporárias. E a redução com a conta de energia, que ficou em torno de 60% apenas com a troca de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de led.

A Câmara também tem a preocupação com a redução da poluição atmosférica, e para isso, tem a meta de reduzir a emissão do Gás Carbônico (CO2), em 30% até dezembro de 2017.

Lixo produzido na CMM é separado para reciclagem

Fornecedores

A CMM tem encorajado também os fornecedores de produtos ou serviços para que adotem medidas de responsabilidade junto ao meio ambiente. As atitudes passaram a ser avaliadas por meio de documentação específica como a exigência de licença operacional junto ao Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), entre outros.

A Câmara Municipal de Manaus é o único órgão público do Estado que possui todas as licenças e certificados legais, ambientais e operacionais para a realização de suas atividades, além de ser a primeira Câmara entre as capitais do Brasil com certificação ISO de Qualidade e Ambiental.

