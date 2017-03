CMM aprova projeto que cria fundo para a cultura

Vai para sanção do prefeito em exercício, Marcos Rotta (PMDB), o projeto de autoria do Executivo municipal que institui o Sistema Municipal de Fomento à Cultura (Siscult), que será responsável pela concessão de incentivos fiscais a projetos culturais. A mensagem foi aprovada pelos vereadores na manhã desta terça-feira (14), no plenário da Câmara Municipal de Manaus (CMM).

A principal finalidade é de implementar um modelo de políticas públicas para o fomento da cultura em Manaus, operado por meio de editais, de modo a atender às atividades artístico-culturais no campo da produção, formação, difusão, intercâmbio, pesquisa, ocupação e outras atividades e campos correlatos na cidade de Manaus. O projeto tem como objetivo ainda estimular a criação, produção, acesso, formação e o desenvolvimento cultural da capital e promover e democratizar o acesso aos bens culturais e estimular as dinâmicas culturais locais, na criação artística.

Ainda nessa política, ao menos 1% do que a prefeitura arrecadar, por meio do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN), o equivalente a R$ 5 milhões, será destinado ao fomento da cultura local. Para o segundo ano, até 2% ou R$ 8 milhões e até 3% ou R$ 10 milhões no terceiro ano de vigência da lei. Os valores estimados, segundo a Secretaria Municipal de Cultura (Manauscult), baseiam-se na previsão da Lei Orçamentária Anual de 2017 (LOA), que é de R$ 537 milhões para o ISSQN.

O projeto foi entregue na Câmara no dia 10 de fevereiro deste ano pelo prefeito Arthur Neto (PSDB), na presença do vice, Marcos Rotta, do diretor-presidente da Manauscult, Bernardo Monteiro de Paula e vereadores. A proposta tramitou em regime de urgência na casa.

Ainda na ordem do dia, ontem na CMM, começou a tramitar o projeto de lei do vereador Chico Preto (PMN), que cria o aplicativo para celular “Cidadania na Palma da Mão”, que disponibiliza ao cidadão o acesso mais rápido às leis aprovadas na casa.

A criação e a manutenção do aplicativo serão de responsabilidade do Legislativo municipal, que ficará responsável por disponibilizar esta ferramenta, de forma gratuita, para os sistemas IOS, Android e Windows Phone. Lá, o usuário poderá acessar as leis mais importantes da Câmara referentes aos direitos do cidadão e divididas em cinco categorias: lazer, compras, educação, transporte e saúde.