Clubes da ‘Segundinha’ em preparação para a estreia no Campeonato Amazonense

Em busca de duas vagas na elite do futebol amazonense, os quatro participantes da Série B, CDC Manicoré, Holanda, Tarumã e Penarol, mantêm árdua preparação a 11 dias de suas estreias na temporada. O Penarol do técnico Fábio Luiz realizou dois amistosos diante de duas seleções municipais, o CDC Manicoré prossegue valorizando as pratas da casa, o Holanda dirigido pelo ex-jogador de São Raimundo, Sidney Bento, continua contratando e surge como um dos favoritos. Já o Tarumã, do técnico português Fernando Lage, mediu forças com o Nacional em jogo-treino preparatório.

Primeiro bicampeão estadual amazonense do interior do Estado, o Penarol voltou à Série B, devido à desistência da elite de 2016. O clube agora respira novos ares, após a contratação do técnico Fábio Luiz. Durante a pré-temporada, o time venceu dois jogos-treinos. Por 2 a 0 sobre a seleção de Itacoatiara e por 1 a 0 a seleção de Urucurituba, ambos no estádio Floro de Mendonça. Destaque para o atacante Alex, que assinalou nos dois confrontos e busca seu espaço entre os titulares.

“Hoje no futebol você tem que quebrar a marcação com triangulações e jogadas abertas. Intensificamos muito isso e os jogadores têm aplicado isso nos jogos-treino e coletivos. Vou bater forte nesse tipo de jogada para que seja realizada com mais sincronia. Só tenho a elogiar os atletas por tentarem executar o que temos feitos nos treinamentos”, disse Fábio Luiz.

CDC Manicoré

O clube do Rio Madeira tem o estádio Bacurauzão como fatores favoráveis para a campanha em busca do acesso. Próximo de sua torcida e contra as equipes já desgastadas devida longa viagem, o Bacurau vem forte para 2017.

O treinador Manoel Galdino assumiu o Gigante do Madeira e tem a missão de trabalhar somente com atletas oriundos da cidade e localidades vizinhas. O diretor de futebol José Geraldo afirmou que o grupo é caseiro e está em boas condições físicas. “Vamos valorizar as pratas da casa e agendar dois amistosos ainda antes da estreia. Eles já possuem condições de trabalhar com bola, o grupo vem afinado das competições municipais de 2016. O recesso foi curto e vamos em busca do acesso”, disse.

Holanda

À frente da Laranja de Rio Preto da Eva, o técnico Sidney Bento já indicou atletas experientes como o centroavante Marinho, 37, ex-São Raimundo, Nacional e Penarol. “Sempre estou preparado para novos desafios. Ainda quero jogar mais uma ou duas temporadas e após encerrar a carreira pretendo seguir no futebol como treinador. O Holanda tem um projeto bom e por isso estou aqui”,

disse o centroavante.

Tarumã

Após perder o lateral-esquerdo titular Taison Luiz para o futebol sergipano, a diretoria ligou o sinal de alerta. O treinador português Fernando Lage aposta no grupo que possui em mãos e dribla as dificuldades e falta de estrutura do clube. “Nosso grupo é unido e forte. Vai brigar por esta vaga. Mesmo com dificuldades seríssimas, eu sei que o grupo vai pegar cancha e vai engrenar dentro da competição”, contou Lage.

Dentro do CT Barbosa Filho, o Tarumã arrancou empate em 1 a 1 diante o Nacional, que faz preparação para Copa Verde e Campeonato Amazonense 2017.

Série B

O quarteto jogará entre si em dois turnos. O vencedor de cada turno garantirá vaga na decisão da competição. Porém, caso uma mesma equipe fature os dois turnos, será declarada campeã sem necessidade de jogar finais. Nesse caso, a segunda equipe com maior pontuação garantiria vaga na elite ao lado da equipe campeã.

As duas equipes promovidas serão integradas aos seis times da elite: Nacional, Rio Negro, Fast, Princesa do Solimões, São Raimundo e Manaus FC. Campeão e vice da Segundinha já participarão da elite estadual, que iniciará no próximo dia 14 de março.

