Clubes confirmam treinadores para Série B do AM

Em busca do acesso à elite do futebol amazonense dois dos times participantes do certame já anunciaram seus comandantes. O Penarol acertou com o já conhecido da ‘Fuzaca’, o técnico Fábio Luiz, ex-Manaus FC, Operário, Náutico e Baré-RR. Também no páreo, o Tarumã anunciou o treinador português Fernando Lage, ex-Iranduba, Tarumã e Morumbi-RO. O Holanda chegou a anunciar Carlos Prata, mas a diretoria mudou os planos e confirmará outro nome no próximo dia 8. Departamento de futebol do CDC Manicoré ainda não contratou seu técnico para 2017.

Tarumã

Após surgir no futebol baré à frente do Iranduba em uma honrosa campanha em 2013, o técnico portuga Fernando Lage avista uma temporada promissora e garante que o trabalho a ser implantado surgirá efeito dentro das duas competições, conquistando o acesso e assim pegando embalagem para a disputa da elite, já, que as duas competições serão realizadas na sequência.

“A ambição do Tarumã é sempre conquistar alguma coisa, a tarefa de vencer a Série B ou conquistar uma das duas vagas será difícil, ao mesmo tempo estamos focados na primeira competição. Aos atletas que fizerem bom trabalho na Série B serão aproveitados para um possível acesso à elite. Isso será analisado ao longo da temporada, mas vamos fazer o máximo possível para segurar a base”, disse o treinador.

O comandante confirmou em seu elenco seis atletas de fora do Amazonas. Dois deles já atuaram no futebol português e estiveram no Lobo do Norte em 2013. Trata-se do goleiro Eric, 26, de 1,92m, que coleciona passagens pelo Atlético Goianiense e meia-atacante Nino, 31, ex-Juventos-SP. Completam o ‘carrinho’, os estreantes no futebol local, atacante Thiago Mineiro, 21, artilheiro do Morumbi-RO (ex-time de Lage), com oito gols marcados na primeira divisão do rondoniense e a dupla de zagueiros Cesar ex-Londrina-PR e Diogo Santos ex-Grêmio Barueri e Internacional de Limeira.

“Esses complementarão a espinha dorsal do meu time. Eles vão passar experiência aos mais novos”, contou o treinador que será apresentado no dia 9, com o elenco de 28 atletas.

Outros seis nomes são locais, como o zagueiro Gugui ex-Fast e Nacional e lateral-direito Wendell ex-Iranduba e ex-Holanda, e quatorze jogadores da base serão promovidos ao elenco profissional. “Vamos mesclar juventude com experiência. Tenho certeza que vai dar certo”, disse Lage.

Penarol

O Penarol está longe da primeira divisão do futebol local desde 2015. Com a crise financeira que assola os clubes do futebol brasileiro e em ano de eleições municipais com restrições de apoio financeiro por parte de prefeituras, o Penarol não conseguiu reunir recursos privados suficiente para disputa da elite do estadual 2016. Com a desistência, o clube foi rebaixado para segundinha, competição que foi campeão em 2009. Subiu e conquistou o bicampeonato da primeira divisão em 2010/2011.

Para mudar este cenário a diretoria penarolense anunciou Fábio Luiz, que foi bicampeão estadual pelo Leão. Como auxiliar técnico ele carregou as malas do treinador Uidemar Oliveira. O ex-jogador da base do Fluminense vem com o prestígio de confiança da diretoria e carinho a ser recebido por parte da população de Itacoatiara, pois, nas vezes que foi ao município como treinador do Manaus FC e Operário, recebeu saudações intensas dos presentes na saída do estádio Floro de Mendonça.

“Será sempre um prazer poder colaborar para crescimento desse grande clube que gosto muito. Vou trabalhar bastante, mas sempre com transparência, respeito total pela instituição e principalmente pela sua apaixonada torcida”, reverenciou em sua apresentação o treinador, que segundo a diretoria provavelmente trabalhará com 19 atletas, sendo 12 nomes locais e 7 jogadores de fora do Amazonas.

Holanda

O Holanda retornará as competições oficiais após rebaixamento em 2014. O presidente Leão Braúna afirmou que o técnico Carlos Prata não compareceu as reuniões necessárias, devido outros compromissos pessoais, entretanto a diretoria da ‘Laranja de Rio Preto da Eva’ apostará em outra solução.

“Pareceu haver outras prioridades, nós respeitamos o momento que vive o Carlos. Então convidamos ele para ser supervisor de futebol, estamos em reunião de fase de planejamento, para decidir quem será o treinador. O grupo de atletas e comissão técnica serão apresentados no dia 8. Vamos trabalhar somente com atletas e integrantes de comissão técnica locais”, garantiu.

Regulamento

As quatro equipes jogarão entre sim em dois turnos. Os campeões de cada turno garantirão acesso à elite já em 2017. Ambos disputarão em jogo único o título da segundinha. Na final jogará pelo empate a equipe com mais pontos somados nas duas fases iniciais. Caso uma mesma equipe vença dois turnos será declarada campeã da segundinha. A outra vaga para o acesso ficaria com a segunda equipe que somasse maior número de pontos nas duas fases iniciais.

Campeão e vice da segundinha serão integrados a Fast, Princesa do Solimões, Rio Negro, São Raimundo, Nacional e Manaus FC. Na elite as oito equipes jogarão entre sim em dois turnos, as quatro melhores classificadas garantirão vaga para semifinais. Onde jogarão por vagas na decisão.

Rodada de abertura

Na primeira rodada do Campeonato Amazonense da Segunda Divisão, o Penarol duelará contra o Tarumã, no dia 28, às 16h, no estádio Floro de Mendonça, em Itacoatiara (município distante 320 quilômetros da capital). Holanda e CDC Manicoré duelarão no mesmo dia e horário, no estádio Carlos Zamith, em Manaus. A decisão está marcada para o dia 11 de março em local indefinido.

João Paulo Oliveira

Jornal EM TEMPO