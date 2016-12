Clube oficializa contratação de Sidão

O São Paulo anunciou a contratação de Sidão. Em sua página, o clube confirmou a chegada do goleiro para a próxima temporada.

Sidão realizou todos os exames médicos na última semana e assinou com o São Paulo até o fim de 2018.

Para fechar o acordo, o São Paulo vai emprestar três jogadores para o Audax, que era o dono dos direitos do arqueiro, e pagar R$ 500 mil. Entre os prováveis atletas que serão cedidos neste Estadual para o time de Osasco está o lateral direito Foguete, uma das promessas da base tricolor.

No São Paulo, o goleiro chega para disputar posição com Dênis e Renan Ribeiro. Em sua apresentação como técnico, Rogério Ceni disse que contava com os três para a temporada.

“A chegada do Sidão vai aumentar ainda mais a competição pela posição e isso é muito importante”, falou o treinador.

Sidão é o segundo reforço do São Paulo confirmado para a próxima temporada. Antes, Wellington Nem já havia sido anunciado. A expectativa é que o goleiro seja apresentado no começo da próxima temporada e faça sua estreia na Florida Cup, em janeiro.

Folhapress