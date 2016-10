Clube da Astronomia promove observação gratuita de corpos celestes na Ponta Negra, nesta quarta

Crianças e adultos que estiverem na Praia da Ponta Negra nesta quarta-feira (12), das 18h30 até as 21h, terão a oportunidade de participar, gratuitamente, da observação dos astros com o Clube da Astronomia da Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Esta é a segunda vez que o grupo promove a ação no local.

Segundo o fundador do Observatório Astronômico Rei do Universo e colaborador do projeto Clube, Geovandro Nobre, a equipe começa a montar os telescópios e direcionar para o céu, a partir das 18h, e quem quiser participar do evento basta chegar e observar o que estiver apontado pelos equipamentos.

“Os astros interessantes para serem observados hoje são, a Lua, Marte, Saturno e alguns aglomerados estelares, também podemos observar a passagem de alguns satélites. Além disso, os astrônomos amadores irão tirar as dúvidas e curiosidades das pessoas presentes”, contou.

Geovandro Nobre explicou ainda que a ideia do grupo partiu de Paulo Medeiros, estudante do Departamento de Física, que começou a praticar astronomia e astrofotografia amadora há dois anos e descobriu que não havia nada relacionado ao assunto em Manaus.

“Paulo é um dos fundadores do clube de astronomia que começou com pequenas reuniões entre colegas, até que se descobriu os telescópios da Ufam que estavam parados. Realizamos algumas observações lá na universidade e o professor Marcelo Brito sugeriu a elaboração de um projeto de extensão”, disse.

O grupo se reúne todas as quartas-feiras, a partir das 18h, para observações astronômicas no campo de futebol da UFAM. O clube promove palestras, minicursos e oficinas sobre Astronomia, e recentemente, realizaram a Semana Mundial do Espaço (World Space Week) com diversas atividades. Qualquer pessoa, que tiver interesse pela Ciência, pode participar, seja como colaborador ou apenas como observador.

Manoela Moura

Portal EM TEMPO