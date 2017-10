Clínica oferta micropigmentação gratuita às pacientes mastectomizadas

Mulheres que passam ou devem passar pela mastectomia – cirurgia para a remoção de uma ou ambas as mamas – receberão gratuitamente, durante todo o mês de outubro, tratamento de dermopigmentação areolo-mamilar, para reconstruir o aspecto visual da aérola e do mamilo [reconstrução dos seios]. O serviço é ofertado pela Clínica Diana Bacellar, localizada na avenida Rio Mar, n° 110, conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro Sul de Manaus.

Apesar da oferta gratuita, é imprescindível que a interessada esteja de alta do tratamento e apresente autorização médica por escrito comprovando que está apta à realização da micropigmentação. Segundo a proprietária da clínica, a esteticista Diana Bacellar, a iniciativa veio após perceber o quanto as mulheres que passam por este tratamento têm a autoestima afetada pela doença.

“Eu resolvi abraçar esta causa porque sou mulher e me sensibilizo com outras mulheres. Eu trabalho com cuidados estéticos, beleza, autoestima e sei o quanto isso é importante para uma mulher, além da saúde, claro. Nem todas que passam por essa situação têm condições de pagar um tratamento estético e resolvi contribuir como posso”, conta a esteticista.

Micropigmentação

A micropigmentação consiste em implantar pigmentos de forma superficial na pele. Esse procedimento é indicado para correção artificial em contornos e preenchimentos de sobrancelhas, lábios, aréolas. No entanto, a profissional ressalta que diferente do que muitos pensam, não é utilizado o mesmo pigmento que se usa em uma tatuagem comum.

Diana é pós-graduada em pré e pós-operatório de cirurgias plásticas e especialista em micropigmentação. Ela atua há 10 anos no ramo da beleza.

