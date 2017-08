Clínica de Estética oferece descontos de 92% em Manaus

Clínica oferece diversos pacotes estéticos -Foto: DIvulgação

No verão a cena é comum. Aumenta o fluxo de novos alunos nas academias, parques ficam lotados de pessoas que fazem exercícios físicos por conta própria, que por sua vez, correm o risco de se lesionar. Há também as pessoas, que por falta de tempo para fazer exercícios físicos procuram pacotes de massagens corporais em clínicas especializadas para um resultado “fitness”.

Há 15 anos no mercado manauara, a Levitta Estética e Saúde tem um espaço que deixa clientes satisfeitos com métodos de emagrecimento, que modelam a silhueta e outras partes do corpo. Como projeto de emagrecimento com tratamento estéticos que vão de: Drenagens Linfáticas, Lipoturbos, Lipocavitação, Hits, Radiofrequências, Empina Bumbum e Carboxiterapia, a Levitta fez parceria com o site de descontos ECONOMIZA MANAUS oferecendo esses serviços com 92% de desconto.

Carboxiterapia é um dos procedimentos estéticos da clínica

“Pensando em melhorar a qualidade de vida dos clientes que nos procuram, trabalhamos com profissionais especializados. O carro chefe na clínica é o projeto de emagrecimento bem como, fisioterapia e estética, tudo acompanhado por esteticistas, fisioterapeutas, educadores físicos e nutricionistas. Tudo isso em um ambiente confortável”. Explicou Nara Solange, biomédica e proprietária da clínica.

Gostou? Então aproveite o desconto exclusivo do Economiza Manaus, acesse: economizamanaus.com.br, pegue seu cupom gratuitamente e vá até o estabelecimento ofertante. Com o cupom, você vai ganhar um desconto de 92%.

Leia também:

Empresa de tortas apresenta novidades em Manaus e oferece descontos especiais

Escola de idiomas em Manaus oferece descontos de até 54% para novos alunos

Economiza Manaus chega com até 70% de descontos