Clientes mais atentos denunciam que, em Manaus, o período de promoções é ‘Black Fraude’

O consumidor que espera economizar com as promoções da ‘Black Friday’ neste ano, em Manaus, vai ter de ‘puxar o freio de mão’. Clientes mais atentos observam que os preços ofertados pelas lojas não estão tão vantajosos assim. Segundo eles, não há muita diferença de desconto em relação aos valores que eram praticados antes, denunciando o que chamam de ‘Black Fraude’.

“Podemos dizer, com toda a certeza, que é uma verdadeira ‘black fraude’. Já vi itens de maquiagem e demais cosméticos que são vendidos, em média, por R$ 300 durante o ano, e nesta semana, a loja cobra os mesmos R$ 300. Ou seja, se fosse realmente uma promoção, o determinado produto valeria bem menos. Tudo é uma verdadeira enganação”, destacou a designer de interiores, Daniela Ferreira.

Os preços de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, livros, roupas, calçados e demais produtos costumam ter descontos de 30% até 70%. Entretanto, os consumidores que costumam acompanhar os valores durante o ano inteiro afirmam que não há diferença tão grande nesta época do ano. Para a contadora Márcia Araújo, por exemplo, a ‘Black Friday’ não costuma apresentar tantas vantagens. “Basicamente, os preços são sempre os mesmos. É muita propaganda por nada, já que os descontos grandes nem sempre existem”, afirmou.

Presentes

Por outro lado, o engenheiro Igor Ribeiro, que já recebeu o seu 13º salário, espera pela ‘Black Friday’ para comprar os presentes natalinos. “É sim uma melhor opção. Consigo encontrar e sei que, de fato, os preços estão com um custo bom nessa época do ano. Prefiro comprar os itens que preciso agora que deixar para comprar mais perto do Natal, quando tudo vai estar com os valores lá em cima. Os descontos de agora valem a pena”, enfatizou Ribeiro.

De acordo com os lojistas, a ‘Black Friday’ é “uma ótima oportunidade” para atingir todas as metas estipuladas ao longo do ano. Boa parte dos estabelecimentos já deu o ‘start’ na campanha logo nos primeiros dias de novembro.

Outra deixou para fazer os descontos somente nesta semana. A responsável pelas vendas de uma loja de confecções, Larissa Oliveira, disse que o estabelecimento oferece até mais de 70% de desconto e que a expectativa do empreendimento é dobrar o número de vendas.

“No ano passado, novembro foi um mês com poucas vendas. Quando começamos a ‘Black Friday’, tudo impulsionou e sentimos uma diferença muito grande”, salientou.

Ainda segundo Larissa, os clientes da loja até se impressionaram pelo fato de campanha já ter começado. “Eles só esperavam para o fim da semana. Mas na já na segunda-feira as vitrines indicavam o início do período de descontos e as vendas estão a todo vapor”, completou a vendedora.

Uma loja com produtos de cama, mesa e banho, por exemplo, já oferece descontos de até 30% até esta sexta-feira (25). Outro estabelecimento que comercializa roupas íntimas femininas deu início à ‘Black Friday’ no último dia 21. Conforme a gerente Jéssica Arce, o objetivo é manter o que foi alcançado com a campanha do ano passado. “Em 2015 tivemos um incremento de 20% nas vendas. Para 2016 esperamos ficar com esse mesmo número”, comentou.

Dicas para compras on-line

1. Veja se o site é seguro: antes de inserir seus dados ou efetuar uma compra, verifique se o site possui um certificado de segurança, que criptografa os dados enviados para o servidor. Para garantir que a página visitada usa este sistema, é só observar o endereço na caixa de texto: os endereços protegidos iniciam com https. Em alguns casos, a barra de navegação fica verde;

2. Verifique se seu computador está protegido: faça uma avaliação online para constatar se o seu PC é uma porta de entrada para possíveis roubos de dados;

3. Atenção com e-mails: nesta época do ano é comum receber mensagens que pedem para clicar em uma oferta de produto com valor abaixo do mercado. No entanto, pode ser uma tentativa de roubo de dados para serem utilizados em fraudes de identidade. Na dúvida, entre direto na loja virtual e verifique se o site é seguro, conforme a dica 1;

4. Cuidado ao se conectar: seja via smartphone, tablet ou notebook, cuidado ao se conectar a uma rede wi-fi aberta. Evitar realizar qualquer tipo de transação financeira utilizando computadores conectados em redes públicas de internet;

5. Sempre faça log off: ao usar computadores compartilhados, verifique se fez o log off das suas contas (email, internet banking etc.) para evitar que seus dados sejam acessados por terceiros.

Alyne Araújo

Jornal EM TEMPO