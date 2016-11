Clientes do Bradesco têm problemas para acessar conta por celular e internet

Os canais digitais de atendimento do Bradesco voltaram a apresentar problemas de acesso nesta segunda-feira (7), quinto dia útil do mês.

Muitas empresas pagam salários hoje, e consumidores costumam programar a data de vencimento das contas para perto do dia que recebem.

Estão fora do ar o internet banking e o aplicativo para celular, segundo relatos de correntistas nas redes sociais. O caixa eletrônico apresenta lentidão para completar a operação e há reclamações de problemas no atendimento nas agências.

Procurado, o Bradesco ainda não se manifestou.

No final de agosto, o banco chegou a ficar com o sistema fora do ar durante toda a tarde. Hoje o Bradesco tem cerca de 30 milhões de correntistas, incluindo os que vieram do HSBC.

