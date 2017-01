Clientes da Amazonas Energia podem negociar contas de luz atrasadas

Até o próximo dia 30 de dezembro, a Eletrobras Amazonas Energia vai realizar negociações com os clientes inadimplentes das classes provadas: residencial, comercial, industrial e rural. A expectativa da concessionária é a de que seja negociado em torno de 28% do total da dívida das classes privadas, o que equivale a R$ 51 milhões.

De acordo com informações da empresa, as negociações vão contar com condições especiais. A campanha vai permitir a dispensa total de juros e multas para as negociações com pagamentos à vista.

Parcelamento

Os clientes que decidirem pela opção de parcelamento terão descontos de 50% no valor dos juros e multas dividido pelo número de parcelas negociadas. Na opção de parcelamento, o cliente deverá pagar uma entrada de 10% do valor total do débito da conta.

De acordo com a concessionária, R$ 182 milhões representam a inadimplência ativa das classes privadas com a empresa.

A empresa ressaltou que vários serviços não foram realizados em virtude do alto índice de inadimplência, como a instalação de 2 mil quilômetros de linhas de distribuição, o equivalente a distância entre o Amazonas e Goiás ou a construção de seis subestações.

Os interessados deverão entrar em contato com a empresa pelo número 0800 701 3001 ou se dirigir à Loja de Atendimento, na rua 10 Julho, 269, no Centro, nos PACs, ou em uma das Agências de Atendimento ao Cliente no interior do Amazonas, abertas ao público no horário comercial, das 8h às 17h.