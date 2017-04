Cliente ‘boicota’ o ovo de Páscoa em Manaus

Amenos de dez dias para a Páscoa, as vendas de ovos de chocolates, neste ano, estão fracas. Os consumidores têm evitado comprar os produtos que ficaram mais caros, devido à oferta de chocolates ter sido 30% menor neste ano por parte das fábricas, fazendo aumentar o preço nas prateleiras.

A Associação Amazonense de Supermercados (Amase) estipulou que, devido à baixa procura, as vendas deste ano devem fechar em queda de 50% em relação ao mesmo período do ano passado. A grande parte da população vai investir em alternativas mais econômicas para não ficar sem chocolate nesta época do ano.

Reclamação

A almoxarife Jucilene Oliveira, 48, disse que os preços dos ovos de Páscoa nos supermercados da cidade estão bastante caros. Ela afirmou que vai deixar as compras de lado e apelar para as caixinhas e barras de chocolate.

Jucilene afirmou que pretende derreter o chocolate, fazer as cascas e recheá-las, para depois dar de presente para pessoas da família. “É a única maneira de não deixar o espírito da Páscoa morrer e manter a tradição”, contou.

A doméstica Talissa Salvador, 21, afirma acreditar que é mais vantajoso fazer o orçamento para produzir o ovo de Páscoa do que comprar nos supermercados, onde o produto está mais caro.

Ela contou que vai se juntar com a prima e a irmã para comprar o material, com custo de R$ 15 para cada uma, para produzir os ovos em casa e distribuir para as seis crianças da residência. “Se fosse comprar no mercado para todas as crianças, iria gastar quase o triplo de dinheiro”, disse.

Por sua vez, a doméstica Maeven Pires, 24, contou que vai evitar gastar dinheiro com ovos de Páscoa. “Meu primo produz em casa e vende um ovo médio de chocolate a R$ 20. Para a gente, fica mais barato do que comprar nos supermercados”, informou.

Produção local

A autônoma Nilda Barros, 39, declarou que produz ovos de Páscoa em casa. “Se fosse comprar no supermercado, iria gastar quase R$ 150, e ainda correndo o risco de alguma das crianças ficar sem”, disse.

Os preços nos supermercados da capital amazonense têm desagradado aos consumidores de Manaus. O menor ovo de Páscoa custa R$ 25, já a caixa de chocolate sai, em média, a R$ 10. Alguns ovos chegam a custar R$ 60. “A gente não pode gastar R$ 60 em chocolate. É mais econômico comprar o que estiver mais barato ou produzir em casa”, disse.

Em alguns supermercados da cidade, o ovo número 15 sai ao custo de R$ 45. Porém, esse mesmo tamanho de ovo pode ser feito em casa com uma barra de chocolate que custa em média R$ 11, rendendo de cinco a seis cascas de ovo de Páscoa, gastando apenas duas latas de leite condensado, brigadeiro e o recheio.

Joandres Xavier

EM TEMPO