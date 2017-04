Cleo Pires e o ex João Vicente vão juntos ao cinema

Cleo Pires e o ex-marido João Vicente assistiram ao filme “A Bela e a Fera” num shopping do Rio, neste domingo (2). A atriz chegou a acenar para o paparazzo do “Extra”.

De acordo com o jornal, eles deixaram o local separados, supostamente para evitar boatos. Desde que se separaram em 2011, após um casamento de dois anos, os atores mantêm amizade.

No mesmo dia, Cleo publicou uma foto no Instagram ao lado de João Vicente e do cachorro dos dois, em uma clínica veterinária. “Nosso baby está bem. Obrigada pelo carinho de todos”, escreveu na legenda.

A postagem rendeu comentários de seguidores que torcem para a melhora do cãozinho e de fãs que desejam a volta do casal.

“Vou ‘shippar’ vocês para sempre!”, “#voltemaserumcasal seus lindos” e “amo e queria muito vocês casadinhos” foram algumas das mensagens.

Folhapress