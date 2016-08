Cláudio Silva é novo supervisor de futebol do Rio Negro

Cláudio Silva é o novo supervisor de futebol contratado pelo Rio Negro. O capixaba, que coleciona passagens pelo São Raimundo e Nacional, agora supervisionará o Galo no prosseguimento da disputa do Campeonato Amazonense 2016.

Após reunião ocorrida na noite desta quinta-feira (25), na sede do Rio Negro, o mais novo integrante da diretoria foi confirmado pelo gerente rio-negrino, Jofre Santos.

“Ele vem para somar conosco. Sabe trabalhar, tem conhecimento. Vem para fazer um trabalho sério, como fez nos clubes por onde passou”, confiou o responsável pela gerência do time da Praça da Saudade.

Após derrota sofrida por 2 a 0, na estreia da temporada, no clássico ‘Rio-Nal’, na última rodada do estadual, na quarta-feira (24), a diretoria resolveu investir no departamento de futebol. O grupo possui 28 jogadores no plantel e, devido ao atraso na inscrição da metade do elenco, Cláudio chega como um reforço para o departamento de futebol.

Cláudio Silva atuou pelo São Raimundo nos anos de 2009 a 2013; pelo Nacional nos anos de 2014/2015 e foi campeão amazonense. Será o homem responsável pela inscrição dos 14 atletas do Rio Negro não-regularizados. O atraso foi visto como algo desagradável pela diretoria, que reforçou o bastidor do clube.

Calendário

O elenco do Rio Negro retorna aos trabalhos com bola na tarde dessa sexta-feira (26), no Campo do Quilômetro 42. Em sexto lugar na tabela de classificação, o Rio Negro retornará a campo pela segunda rodada, no próximo dia 3, no Estádio da Colina, diante os visitantes do Nacional Borbense.

Por João Paulo Oliveira