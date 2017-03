Clássico ‘Pai e Filho’ abre 3ª rodada do Campeonato Amazonense

Em confronto direto pela liderança da primeira fase do Campeonato Amazonense, Nacional e Fast Clube jogam um dos maiores clássicos locais na abertura da terceira rodada da competição, neste sábado (25), às 15h, no estádio Carlos Zamith, Zona Leste da capital.

As duas equipes estão na zona de classificação, mas vencer pode significar um passo importante para avançar e ficar mais perto da classificação. Mesmo sem ter uma atuação convincente, o Nacional conseguiu, no início da temporada, duas vitórias consecutivas, mas com placar apertado e sempre sofrendo gols.

Além da preocupação com o adversário, o treinador do Nacional, Arthur Bernardes, está preocupado com a alta temperatura que pode fazer no horário da partida, e acredita que isso pode atrapalhar o desempenho das

duas equipes.

“Talvez não seja um jogo de muita qualidade em termos de saúde física, porque vai ser às 15h, com tempo aberto como está. Acredito que o primeiro tempo não será muito atrativo pela própria temperatura. Sabemos que vai ser um jogo importante, é um derby”, disse Bernardes.

O treinador não deve ter problemas para escalar o Leão da Vila Municipal para o jogo de hoje. A onzena inicial deve começar com: Alexandre; Peter, Vagner, Jeferson Siqueira, Tiago Bastos; Alan Bahia, Iuri, Romário, Júnior Bolt, Alexsandro; e Jefferson Araújo.

Foco total

Depois de vencer o Princesa na última rodada, o técnico do Fast, João Carlos Cavalo, disse que sua preocupação ainda é o cansaço por conta do jogo com o Santos, pela Copa Verde. Para ele, o elenco tem que superar todas as adversidades para seguir sua meta de conquistar o bicampeonato.

“O cansaço da última viagem será um dos nossos adversários, pois ainda sentimos um pouco todo o desgaste que sofremos. É um clássico e nós precisamos superar tudo isso para vencer e continuar nossa caminhada. Nossa última vitória mostrou a superação a essas adversidades, porque nosso grupo está unido e focado”, finalizou o comandante.

Sem desfalques, o Fast deve iniciar a partida com: Naylson; Emerson, Thiago Brandão, Bianor, André Luiz; Cleber, Roberto Dinamite, Railson, Robinho; Charles e Léo Guerreiro.

Paulo Rogério

EM TEMPO